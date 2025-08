Descubra as vantagens que Cátia Fonseca e Rodrigo Faro podem ter com a Dança dos Famosos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cátia Fonseca, apresentadora, e Rodrigo Faro, ator e apresentador, no último domingo (3), foram anunciados na Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. Para eles e para a Globo, a “parceria” só tem saldo positivo.

O quadro, que tem grande visibilidade, chegou a acumular uma média de 13,7 pontos na Grande São Paulo, é um caminho para artistas que saíram de outras emissoras, no futuro, tenham boas oportunidades na emissora, inclusive emplacando em novelas ou até mesmo em programas. Rodrigo encerrou seu contrato com a Record no final do ano passado. Catia, por sua vez, rompeu com a Band e também está disponível no mercado.

Além de acostumar os telespectadores da Globo com suas presenças na emissora, os apresentadores ampliam sua visibilidade e conquistariam novos públicos. Ou seja, só vantagens. Segundo o Notícias da TV, a Globo tem a intenção de dar um fôlego em seu quadro de apresentadores.

Por falar em Dança dos Famosos, MC Livinho está fora do quadro, por questões médicas. Um novo nome vai substituir o artista.

