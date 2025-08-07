fechar
Vale Tudo | Notícia

Vale Tudo: Celina descobre plano sujo de Odete Roitman e impede tragédia

Tia de Afonso e Heleninha descobrirá que Odete mandou contaminar alimento da Paladar e correrá contra o tempo para avisar a Raquel. Veja resumo

Por Marilia Pessoa Publicado em 07/08/2025 às 18:19
Imagem de Odete e Celina em Vale Tudo.
Imagem de Odete e Celina em Vale Tudo. - Reprodução/Globo

Clique aqui e escute a matéria

Celina (Malu Galli) vai conseguir impedir uma tragédia armada por Odete Roitman (Debora Bloch) nos próximos capítulos da novela “Vale Tudo”.

A tia de Afonso e Heleninha descobrirá que Odete mandou sabotar a maionese da Paladar com uma bactéria e contará para Raquel (Taís Araújo).

A dona da Paladar, juntamente com Celina e a equipe de funcionários correrão para avisar os restaurantes para não servirem a comida estragada.

Tudo vai começar quando Walter (Leandro Lima), a pedido de Odete, entrará na Paladar e contaminará os potes de maionese com uma substância para causar grave intoxicação alimentar. Ele quase será flagrado, mas consegue concluir a missão.

No dia seguinte, Lucimar (Ingrid Gaigher) comerá a maionese e passará mal. Ela será hospitalizada e Raquel vai suspeitar do que pode ter ocorrido com a produção do alimento.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Celina descobre que Odete planeja sabotar a Paladar ao distribuir maionese contaminada e decide pedir a Jarbas que a leve rapidamente à empresa. Um apagão tecnológico impede que ela use o telefone.

Ao chegar, ela revela a Raquel, Poliana e Gilda o plano de Odete. "Eu não sei como ela fez isso, nem o que ela usou. Mas as maioneses foram estragadas intencionalmente!", diz Celina.

Para evitar a contaminação, a equipe da Paladar inicia uma operação para recolher todos os potes de maionese. Celina corre contra o tempo até um restaurante em Jacarepaguá, onde, em meio ao trânsito caótico causado pelo apagão, consegue chegar a tempo de impedir que uma cliente consuma o alimento.

Leia também

O motivo que fez um galã das novelas dos anos 90 abandonar a carreira
Notícias

O motivo que fez um galã das novelas dos anos 90 abandonar a carreira
Vale Tudo volta a patinar na audiência e dá menos Ibope que Renascer
Vale Tudo

Vale Tudo volta a patinar na audiência e dá menos Ibope que Renascer

Compartilhe

Tags