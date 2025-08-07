Vale Tudo: Celina descobre plano sujo de Odete Roitman e impede tragédia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tia de Afonso e Heleninha descobrirá que Odete mandou contaminar alimento da Paladar e correrá contra o tempo para avisar a Raquel. Veja resumo

Clique aqui e escute a matéria

Celina (Malu Galli) vai conseguir impedir uma tragédia armada por Odete Roitman (Debora Bloch) nos próximos capítulos da novela “Vale Tudo”.

A tia de Afonso e Heleninha descobrirá que Odete mandou sabotar a maionese da Paladar com uma bactéria e contará para Raquel (Taís Araújo).

A dona da Paladar, juntamente com Celina e a equipe de funcionários correrão para avisar os restaurantes para não servirem a comida estragada.

Tudo vai começar quando Walter (Leandro Lima), a pedido de Odete, entrará na Paladar e contaminará os potes de maionese com uma substância para causar grave intoxicação alimentar. Ele quase será flagrado, mas consegue concluir a missão.

No dia seguinte, Lucimar (Ingrid Gaigher) comerá a maionese e passará mal. Ela será hospitalizada e Raquel vai suspeitar do que pode ter ocorrido com a produção do alimento.

Celina descobre que Odete planeja sabotar a Paladar ao distribuir maionese contaminada e decide pedir a Jarbas que a leve rapidamente à empresa. Um apagão tecnológico impede que ela use o telefone.

Ao chegar, ela revela a Raquel, Poliana e Gilda o plano de Odete. "Eu não sei como ela fez isso, nem o que ela usou. Mas as maioneses foram estragadas intencionalmente!", diz Celina.

Para evitar a contaminação, a equipe da Paladar inicia uma operação para recolher todos os potes de maionese. Celina corre contra o tempo até um restaurante em Jacarepaguá, onde, em meio ao trânsito caótico causado pelo apagão, consegue chegar a tempo de impedir que uma cliente consuma o alimento.

