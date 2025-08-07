Vale Tudo: Celina descobre plano sujo de Odete Roitman e impede tragédia
Tia de Afonso e Heleninha descobrirá que Odete mandou contaminar alimento da Paladar e correrá contra o tempo para avisar a Raquel. Veja resumo
Celina (Malu Galli) vai conseguir impedir uma tragédia armada por Odete Roitman (Debora Bloch) nos próximos capítulos da novela “Vale Tudo”.
A tia de Afonso e Heleninha descobrirá que Odete mandou sabotar a maionese da Paladar com uma bactéria e contará para Raquel (Taís Araújo).
A dona da Paladar, juntamente com Celina e a equipe de funcionários correrão para avisar os restaurantes para não servirem a comida estragada.
Tudo vai começar quando Walter (Leandro Lima), a pedido de Odete, entrará na Paladar e contaminará os potes de maionese com uma substância para causar grave intoxicação alimentar. Ele quase será flagrado, mas consegue concluir a missão.
No dia seguinte, Lucimar (Ingrid Gaigher) comerá a maionese e passará mal. Ela será hospitalizada e Raquel vai suspeitar do que pode ter ocorrido com a produção do alimento.
Celina descobre que Odete planeja sabotar a Paladar ao distribuir maionese contaminada e decide pedir a Jarbas que a leve rapidamente à empresa. Um apagão tecnológico impede que ela use o telefone.
Ao chegar, ela revela a Raquel, Poliana e Gilda o plano de Odete. "Eu não sei como ela fez isso, nem o que ela usou. Mas as maioneses foram estragadas intencionalmente!", diz Celina.
Para evitar a contaminação, a equipe da Paladar inicia uma operação para recolher todos os potes de maionese. Celina corre contra o tempo até um restaurante em Jacarepaguá, onde, em meio ao trânsito caótico causado pelo apagão, consegue chegar a tempo de impedir que uma cliente consuma o alimento.