Vale Tudo: Odete parte para briga e leva tapa por conta de Heleninha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em Vale Tudo, Odete e Ana Clara protagonizam uma briga explosiva após a socialite descobrir a aproximação perigosa da rival com Heleninha.

Clique aqui e escute a matéria

Briga com direito a tapa em "Vale Tudo"!

Na novela, Odete (Débora Bloch) vai perder o controle ao descobrir que Ana Clara (Samatha Jones), neta da falecida Nice (Teca Pereira) está se aproximando de Heleninha (Paolla Oliveira).

Isso pois é Ana Clara que cuida de Leonardo (Guilherme Magon), filho de Odete dado como morto. Saiba mais!

Odete e Ana Clara brigam feio em Vale Tudo

Ana Clara começará a frequentar reuniões do Alcoólicos Anônimos (AA) ao lado de Heleninha, interagindo com a herdeira dos Roitman.

O temor de Odete será que essa amizade coloque em risco um segredo sobre Leonardo (Guilherme Magon), a socialite irá até a casa da jovem sem avisar, iniciando uma briga física, como revela o site Resumo das Novelas.

Assim que a porta se abre, Odete parte para cima de Ana Clara, segurando-a pelo pescoço e exigindo que ela se afaste de sua filha.

A discussão esquenta quando a megera questiona a presença da rival nas reuniões do Alcoólicos Anônimos (AA), acusando-a de se aproximar de Heleninha de propósito.

Ana Clara reage, se livra do ataque e revida com um tapa, que é prontamente devolvido por Odete.

A tensão aumenta até que as duas param, mas a troca de ameaças continua. O que Odete descobre é que, à essa altura da trama, Ana Clara terá se organizado para casar com Leonardo.

A neta de Nice afirma que é casada com o herdeiro da TCA e que tem direito à herança dele, mostrando-se disposta a expor tudo para Heleninha caso não receba o que deseja.

Odete, furiosa, percebe que a rival pode se tornar um perigo real para seus planos.