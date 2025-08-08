fechar
Vale Tudo: Odete parte para briga e leva tapa por conta de Heleninha

Em Vale Tudo, Odete e Ana Clara protagonizam uma briga explosiva após a socialite descobrir a aproximação perigosa da rival com Heleninha.

Por Thallys Menezes Publicado em 08/08/2025 às 18:46
Odete Roitman em Vale Tudo
Odete Roitman em Vale Tudo - Reprodução/Globo

Briga com direito a tapa em "Vale Tudo"!

Na novela, Odete (Débora Bloch) vai perder o controle ao descobrir que Ana Clara (Samatha Jones), neta da falecida Nice (Teca Pereira) está se aproximando de Heleninha (Paolla Oliveira).

Isso pois é Ana Clara que cuida de Leonardo (Guilherme Magon), filho de Odete dado como morto. Saiba mais!

Odete e Ana Clara brigam feio em Vale Tudo

Ana Clara começará a frequentar reuniões do Alcoólicos Anônimos (AA) ao lado de Heleninha, interagindo com a herdeira dos Roitman.

O temor de Odete será que essa amizade coloque em risco um segredo sobre Leonardo (Guilherme Magon), a socialite irá até a casa da jovem sem avisar, iniciando uma briga física, como revela o site Resumo das Novelas.

Assim que a porta se abre, Odete parte para cima de Ana Clara, segurando-a pelo pescoço e exigindo que ela se afaste de sua filha.

A discussão esquenta quando a megera questiona a presença da rival nas reuniões do Alcoólicos Anônimos (AA), acusando-a de se aproximar de Heleninha de propósito.

Ana Clara reage, se livra do ataque e revida com um tapa, que é prontamente devolvido por Odete.

A tensão aumenta até que as duas param, mas a troca de ameaças continua. O que Odete descobre é que, à essa altura da trama, Ana Clara terá se organizado para casar com Leonardo.

A neta de Nice afirma que é casada com o herdeiro da TCA e que tem direito à herança dele, mostrando-se disposta a expor tudo para Heleninha caso não receba o que deseja.

Odete, furiosa, percebe que a rival pode se tornar um perigo real para seus planos.

