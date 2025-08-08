fechar
Vale Tudo | Notícia

Vale Tudo: Heleninha viverá romance com personagem inesperado

Após se separar de Ivan, personagem de Paolla Oliveira terá um romance inédito na novela das nove. Confira o que vai acontecer nos próximos capítulos

Por Marilia Pessoa Publicado em 08/08/2025 às 17:33
Paolla Oliveira interpreta Heleninha Roitman em Vale Tudo
Paolla Oliveira interpreta Heleninha Roitman em Vale Tudo - Divulgação/TV Globo

Clique aqui e escute a matéria

Heleninha (Paolla Oliveira) vai viver um romance inédito e inesperado nos próximos capítulos da novela “Vale Tudo”.

De acordo com informações da coluna Play, do jornal O Globo, vai surgir um clima entre Renato (João Vicente de Castro) e a artista plástica.

Após o término conturbado com Ivan (Renato Góes), Heleninha decidirá abrir uma galeria de arte. Renato vai visitar o espaço e dirá que a aquisição vai ser marcante na vida dela.

Eles relembrarão um romance que viveram às escondidas e o clima vai esquentar entre os dois.

Leia Também

Resumo de Vale Tudo Sexta-feira 08/08/2025

Solange se recusa a revelar a Sardinha quem é o pai de seu filho, enquanto Pascoal desconfia de Walter.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Cecília pensa em se reconciliar com Marco Aurélio por causa de Sarita.

Deprimida, Heleninha não quer sair do quarto, mas acaba testemunhando Ivan e Raquel em clima de romance em Paraty. Abalada, ela decide ir embora da cidade.

A viagem, aliás, foi sugestão de Celina para as duas amigas. Por fim, André salva Aldeíde de um afogamento e, depois, Poliana flagra os dois juntos.

Leia também

Êta Mundo Melhor: Cunegundes pensa que vai morrer e revela segredo guardado a sete chaves
Televisão

Êta Mundo Melhor: Cunegundes pensa que vai morrer e revela segredo guardado a sete chaves
Vale Tudo: Usain Bolt grava cena com Cauã Reymond e Ricardo Teodoro na praia
Novelas

Vale Tudo: Usain Bolt grava cena com Cauã Reymond e Ricardo Teodoro na praia

Compartilhe

Tags