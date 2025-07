Vale Tudo: Após brigar com Heleninha, Tiago bebe e é brutalmente espancado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tiago (Pedro Waddington) ficará entre a vida e a morte após uma discussão com a mãe, Heleninha (Paolla Oliveira) nos próximos capítulos da novela “Vale Tudo”.

O jovem não aguentará ver mais uma recaída da artista plástica e vai se revoltar de maneira drástica. As informações são da colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, e do Notícias da TV.

Tiago vai chegar em casa e encontrará a mãe bebendo uísque sozinha. Ele tentará impedir que Heleninha continue bebendo e tomará a garrafa das mãos dela. Em seguida, o rapaz começará a beber.

Ele sairá pelas ruas durante a madrugada já alcoolizado. A situação vai complicar ainda mais quando criminosos o encontrarem. Eles vão espancar Tiago e o jovem ficará inconsciente.

Tiago será levado ao hospital. Quando Heleninha ficar sabendo, ela ficará completamente sem chão e se sentirá culpada. A filha de Odete Roitman (Debora Bloch) decide parar de beber de vez.

Odete Roitman (Debora Bloch) tentará abafar a repercussão do que aconteceu com o neto.

Já Heleninha vai procurar ajuda no Alcoólicos Anônimos.