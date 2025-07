Vale Tudo: 8 livros que as personagens da novela já leram

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Literatura também chama muita atenção em Vale Tudo. Os livros dialogam com a personalidade e o comportamento da cada personagem. Confira onde comprar!

A literatura também está muito presente nos capítulos do remake da novela “Vale Tudo”. Vez ou outra algum personagem aparece lendo um livro em uma cena.

Muitas dessas obras literárias têm relação direta com as personagens e, segundo a produtora de arte da novela, Carolina Pierazzo, os livros que aparecem são, em sua maioria, escritos de mulheres para mulheres e escolhidos com cuidado.

Uma das personagens que mais aparece com um livro em “Vale Tudo” é a Tia Celina. A personagem de Malu Galli é uma leitora assídua e gosta muito de clássicos.

Confira a seguir alguns dos livros que as personagens de Vale Tudo já leram e veja onde comprar online.

“A Amiga Genial”, de Elena Ferrante

O clássico de Elena Ferrante, “A Amiga Genial”, chamou a atenção dos internautas nas redes sociais ao aparecer em uma cena de Tia Celina.

No livro, Elena Greco narra sua infância e adolescência em um bairro pobre de Nápoles na década de 1950. Sua vida muda com a chegada de Raffaella Cerullo, uma menina selvagem e brilhante que se torna o foco de sua atenção.

As duas desenvolvem uma amizade intensa, cheia de competição e planos, sonhando em escapar da pobreza e da rotina de suas mães através dos estudos.

“A Mulher Desiludida”, de Simone de Beauvoir

Celina lendo em Vale Tudo - Reprodução/Globo

Celina também já apareceu lendo “A Mulher Desiludida”. O livro explora o universo de três mulheres maduras diante de dilemas existenciais.

Uma intelectual se vê distante da família, outra lida com a solidão após dois casamentos fracassados e a perda da filha, enquanto Monique confronta a dolorosa traição do marido.

Lançado em 1967, o livro, com elementos autobiográficos, tece um subtexto filosófico que convida a profundas reflexões sobre a condição feminina.

“Mulheres que Correm Com os Lobos”, de Clarissa Pinkola Estés

Cena de Vale Tudo - Fabio Rocha/Globo

Solange Duprat, interpretada por Alice Wegmann, já apareceu com o livro “Mulheres que Correm Com os Lobos” em uma cena na praia.

No livro, a analista junguiana Clarissa Pinkola Estés explora como a natureza instintiva feminina foi suprimida e domesticada ao longo da história, comparando a desvalorização das mulheres à demonização dos lobos em contos de fadas.

Ela argumenta que, assim como os lobos eram reverenciados em culturas antigas, a essência selvagem da mulher, sua "Loba", foi progressivamente silenciada.

"Becos da Memória", de Conceição Evaristo.

A personagem de Jéssica Marques, Daniela, já apareceu em cena lendo "Becos da Memória", de Conceição Evaristo.

O livro se destaca como um dos mais significativos romances memorialistas da literatura brasileira contemporânea.

A autora explora a complexidade da condição humana e os sentimentos profundos daqueles que diariamente enfrentam o desamparo, o preconceito, a fome e a miséria, vivendo constantemente à beira do precipício.

“O Impulso“, de Ashley Audrain

É um livro que tem muito a ver com Odete Roitman, por causa da relação complicada dela com os filhos. A produtora de arte da novela contou à Marie Claire que o livro pode combinar com a personagem.

Em "O Impulso", Blythe busca ser a mãe perfeita, mas a maternidade com a filha Violet se mostra exaustiva, levando-a a questionar a normalidade da criança e sua própria sanidade, já que seu marido minimiza suas preocupações.

A chegada do filho Sam parece trazer harmonia, até que um grave acidente força Blythe a confrontar a verdade sobre sua família, explorando os segredos dos laços familiares e os dilemas da maternidade.

"Destinos e fúrias", de Lauren Groff

Celina em Vale Tudo - Reprodução/Globo

O livro também apareceu nas mãos de Celina em uma das cenas de Vale Tudo. Em "Destinos de Fúrias", Lotto e Mathilde, jovens e apaixonados, casam-se após a faculdade.

Eles constroem uma década de vida que, aos olhos de todos, é a definição de uma parceria de sucesso, com ele se tornando um dramaturgo famoso e ela se dedicando à carreira.

No entanto, a obra revela que nem tudo é o que parece, e que em um casamento, sempre existem duas versões da mesma história.

“A noite da espera: 1”, de Milton Hatoum

Nos anos 1960, um jovem paulista se muda para a recém-inaugurada Brasília com o pai, após a dolorosa separação dos pais.

Ele faz amizade com diversos adolescentes, enquanto lida com a ausência da mãe e a violência dos "anos de chumbo".

O romance de Hatoum, um importante retrato literário de Brasília, conecta esse drama familiar às rupturas de um Brasil dividido.

“Mrs. Dalloway“, de Virginia Woolf

Também lido por Celina, "Mrs. Dalloway" narra um único dia na vida de Clarissa Dalloway, que, nos anos 1920, prepara uma festa em Londres.

Pioneiro no fluxo de consciência, o romance de Virginia Woolf explora o inconsciente humano e retrata as transformações da Inglaterra pós-Primeira Guerra Mundial.