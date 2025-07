Vale Tudo: Cenas inéditas mostram detalhes do acidente com filho de Odete Roitman

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Novas imagens vão revelar o que aconteceu no passado com Leonardo (Guilherme Magon). Confira o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela

Clique aqui e escute a matéria

Nos próximos capítulos de “Vale Tudo”, o público finalmente descobrirá mais detalhes sobre o acidente que quase matou Leonardo (Guilherme Magon), filho de Odete Roitman (Debora Bloch).

O irmão gêmeo de Heleninha (Paolla Oliveira) que todos pensavam estar morto vive escondido. Algumas cenas da novela revelarão como foi o acidente que marcou para sempre a vida da família Roitman.

No final de agosto, os capítulos deverão mostrar a tragédia que quase tirou a vida de Leonardo. A memória ressurgirá quando for descoberto que Leonardo é compatível para a doação de medula óssea a Afonso (Humberto Carrão), que terá sido diagnosticado com leucemia.

A revelação abalará Odete, levando-a a se isolar. Um flashback mostrará o jovem Leonardo envolvido no grave acidente.

Ao contrário da novela original de 1988, onde Leonardo realmente morria, no remake ele sobrevive e é escondido pela mãe.

A compatibilidade de Leonardo com Afonso representa uma esperança de salvação para o rapaz, mas também trará à tona a decisão de Odete de forjar a morte do filho.