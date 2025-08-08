Êta Mundo Melhor: Cunegundes pensa que vai morrer e revela segredo guardado a sete chaves

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Personagem de Elizabeth Savala ficará assustada e decidirá revelar um segredo que guardava às sete chaves. Saiba o que vai acontecer na novela

Clique aqui e escute a matéria

Cunegundes (Elizabeth Savala) vai decidir revelar um segredo que guardava a sete chaves no calor da emoção e do medo nos próximos capítulos de “Êta Mundo Melhor!”, novela das seis da Globo.

Ao acreditar que o mundo está prestes a acabar, Cunegundes decide fazer uma confissão. Presa na mata com Quinzinho, sem lanterna e ouvindo sons misteriosos, ela entra em pânico. Ela vai ajoelhar e contará um segredo do passado: o que fez para vencer o concurso de miss na juventude.

"Jesus misericordioso! Eu, pecadora, me arrependo de tudo que fiz de errado nessa vida!", diz a personagem.

Quinzinho tenta acalmar a mulher, mas Cunegundes continua falando, em prantos.

"Confesso que pra ganhar o concurso de miss, eu rebolei sim, rebolei sem vergonha no colo do juiz!", confessará. Quinzinho fica chocado.

Desesperada, Cunegundes conta que seu famoso título de beleza foi conquistado de maneira diferente do que ela fez os outros pensarem.

Após a confissão, ela promete mudar de vida caso consiga sair da floresta.

As cenas estão previstas para ir ao ar no capítulo da próxima segunda-feira (11).

