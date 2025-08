Êta Mundo Melhor!: Dita desiste de Candinho por motivo inusitado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O relacionamento entre Dita (Jeniffer Nascimento) e Candinho (Sergio Guizé) vai estremecer por um motivo inusitado e absurdo nos próximos capítulos de “Êta Mundo Melhor!”, novela das seis da Globo.

Um mal-entendido por causa de uma caixa de doces vazia fará com que Candinho e Dita briguem. A jovem até afirmará que não quer mais saber dele, mesmo que ainda gostem um do outro.

O desentendimento começou quando Candinho tentou agradar Dita com uma caixa de suspiros, mas Samir (Davi Malizia) comeu todos os doces no caminho.

Dita, pensando que era uma brincadeira de mau gosto de Candinho, iniciou uma briga sem sentido.

Nas cenas que vão ao ar a partir desta segunda-feira (4), Candinho ficará encantado ao ver Dita cantar na festa de aniversário de Zulma (Heloisa Périssé). Mas Dita continuará orgulhosa e garantirá que não quer mais saber dele.

"O último homi di qui quero ouvi falá é Candinho", dirá ela a Manoela (Dhu Moraes) e Margarida (Nívea Maria) nesta terça (5).

"Se é assim, deveria arranjar um namorado. Alguém para esquecer Candinho. Porque vê-se que ainda não o esqueceu...", dirá a dona da pensão.

"Esqueci sim, má é claro qui esqueci. Prifiro até namorá o Policarpo", declara a cantora.

Candinho a surpreenderá com uma bandeja de quindins e um convite para a festa de Samir (Davi Malizia). Dita aceitará de imediato, o que fará com que as amigas a provoquem.

"Como eu disse, Dita não esqueceu do Candinho. Ficou toda mole na presença dele. E ele também ficou", dirá Margarida. Dita tentará se defender, mentindo que aceitou o convite apenas por causa de Joaquim (Tom Zé).