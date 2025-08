Zulma vai morrer em Êta Mundo Melhor? Vilã será atingida por fogo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Zulma vai morrer em “Êta Mundo Melhor”? A vilã passará por um momento de pânico nos próximos capítulos da trama.

A personagem de Heloisa Périssé vai planejar um incêndio na escola construída por Candinho (Sergio Guizé) para tentar impedir que os órfãos estudem com Estela (Larissa Manoela).

Zulma vai invadir a escola durante a madrugada com a ajuda de Zenaide (Evelyn Castro).

Zenaide tem a tarefa de jogar álcool pelo local, mas acaba jogando um pouco do líquido no vestido de Zulma em um momento de descuido. Quando ela iniciar o incêndio, a situação sairá do controle e o fogo atingirá o vestido da vilã.

Zulma correrá pelas ruas berrando: "Você botou fogo em mim, sua idiota! Socorro!".

Candinho pegará um balde de água e ajudará a apagar o fogo, mas a vilã ainda brigará com ele: "Olha só o que você fez!"

"Sarvei a sua vida! Ocê tava com a traseira pegando fogo! Mas por que a dona Zulma tava com fogo aí atrás?", perguntará Candinho.

A vilã inventará uma desculpa para despistá-lo e não contará o verdadeiro motivo das chamas.