Êta Mundo Melhor: Ardiloso, Celso topa golpe para roubar Candinho

"Êta Mundo Melhor!" mostrará mais uma face sombria de Celso. Além do segredo relacionado ao filho de Candinho, o personagem agora roubará o amigo.

Araújo (Flávio Tolezani) e Celso (Rainer Cadete) vão colocar em prática um novo golpe contra Candinho (Sergio Guizé) nos próximos capítulos de "Êta Mundo Melhor!".

A dupla tramará um desvio de verba na fábrica de biscoitos Policarpo, utilizando ingredientes mais baratos na produção para lucrar com a diferença.

A estratégia criada por Araújo envolve substituir os fornecedores originais por mais baratos, enquanto mantêm nos registros os valores mais altos cobrados anteriormente pelos fornecedores, revela o site Resumo das Novelas. A diferença nos custos será embolsada pelos dois.

Inicialmente, Celso demonstrará preocupação com a possibilidade de a fraude ser descoberta, temendo que a qualidade dos produtos caia e o golpe seja percebido pelos consumidores.

No entanto, Araújo garantirá que nada será notado, alegando que o público é fiel aos biscoitos e não perceberá a alteração, pontua a matéria.

Convencido, Celso concordará em participar da trapaça, e a dupla comemora os primeiros lucros obtidos com o esquema, satisfeita com os resultados do plano que parece ter dado certo sem levantar suspeitas.

As cenas do golpe vão ar a partir do dia 13 de agosto.