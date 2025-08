Flávio Ricco: Dramaturgia da Globo nunca trabalhou tanto como agora

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Como a TV aberta é carro-chefe de tudo no Grupo Globo, existe a preocupação em buscar grandes histórias para as novelas das seis, sete e nove da noite

Clique aqui e escute a matéria

A informação em destaque na Dramaturgia da Globo, e confirmada por pessoas importantes, é que o seu departamento de novelas e séries nunca trabalhou tanto quanto agora. Fala-se, acredite, que até “está faltando autor”, tamanha a quantidade de projetos em desenvolvimento.

Isso, inclusive, poderá apressar outros retornos de escritores experientes, a exemplo de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn, Cristianne Fridman, Alessandro Marson, Gloria Barreto e Lícia Manzo.

Como a televisão aberta é o carro-chefe de tudo no Grupo Globo, existe a preocupação em buscar grandes histórias para as novelas das seis, sete e nove da noite, além da faixa que voltará a ser explorada, futuramente, à tarde.

São diferentes roteiristas oferecendo propostas para todos os horários, em uma grande disputa interna, onde só a Globo tem a ganhar. Como sempre ganhou.

Aliás, é até uma lição a ser seguida. Se o SBT tivesse se organizado assim, trabalhado com vários autores, a história da sua dramaturgia, hoje, poderia ser outra.

TV Tudo

Comunicado

Memorando interno na Band dá conta que Daniela Chain ocupará interinamente a gestão dos times de Cenografia, Figurino, Cabelo e Maquiagem, na função de Diretora de Facilities, Cenografia e Apoio respondendo diretamente ao CEO, Cláudio Giordani.

Fernanda Ortiz, diante disso, vai assumir a direção do novo “Melhor da Tarde”.

Pa?mela Lucciola, apresentadora do ‘Melhor da Tarde’ - Divulgação

Consequência

Mario Meirelles, que vinha dirigindo o “Melhor da Tarde” na Band, continua na casa para tocar outros projetos, como a segunda temporada do “Mestres da Air Fryer”.

Maxi García Solla segue no “Melhor da Noite”.

Vale esclarecer

A Band, sobre as reformulações em seus programas, tem uma sequência estabelecida para evitar atropelos.

Pela ordem, todas as atenções estão voltadas, inicialmente, para o novo “Melhor da Tarde”. Num momento seguinte, será a vez de reformular o “Bora Brasil”.

Estratégia

A Band, a propósito do “Bora “Brasil” e “Melhor da Tarde”, é aparelha-los para, ao mesmo tempo, melhorar suas performances, mas também ampliar as possibilidades de entrega.

No caso, respectivamente, “Jogo Aberto” e “Brasil Urgente”.

O que será?

“Retrato Falado” foi um quadro da Denise Fraga, que fez grande sucesso no “Fantástico”.

Se tem alguma relação ou não, o tempo dirá. Mas a Globo acaba de entrar com o pedido de registro da marca “Retrato Falhado”.

Combinado assim

Tony Ramos encerra participação em “Dona de Mim”, novela das sete da Globo, mas, devido à importância do personagem, continuará aparecendo até o fim.

Não será, no entanto, obrigado a gravar mais nada, porque deixou um bom lote de cenas de flashback para a produção.

Deixa comigo

Diferentemente do que sempre foi, com pessoas específicas para tais funções, as decisões mais recentes no SBT, em se tratando do Artístico ou Programação, estão sendo tomadas pelo Rinaldi Faria.

Entre as tantas, todas as mudanças de grade.

Interessante isso

Este, com Rinaldi Faria à frente de tudo, passou a ser um jeito novo do SBT trabalhar.

E em se tratando dele, Rinaldi, uma gestão bem diferente da que o Leon Abravanel exercia.

Quantidade

A princípio, “Coração Acelerado”, substituta de “Dona de Mim” na Globo, terá 197 capítulos.

Não é possível cravar esse número, porque a duração de novelas da Globo tem sofrido mudanças em pleno voo ou até antes da estreia. Isadora Cruz, Lázaro Ramos e Gabz serão os nomes principais.

Companhia certa

Christiane Pelajo vai ao “Companhia Certa”, do Ronnie Von, na Rede TV!, nesta segunda-feira, falar de “Protagonistas”, seu novo livro com lançamento no dia 9 de setembro.

Parte da renda será destinada a projetos que apoiam mulheres em situação de vulnerabilidade.

Ronnie Von e Christiane Pelajo - Divulgação

Bate – Rebate

· O Brasileirão Feminino vai ganhar espaço no domingo da Globo, de 10 a 31 deste mês.

· O SBT voltou a gravar o quadro “Minha Mulher Que Manda”. Liminha e João Kléber, liberado pela Rede TV!, estão entre os convidados.

· Alexandre Avancini dirige as últimas cenas de “A Vida de Jó”, série em 20 capítulos que estreia dia 15 no UniverVideo e, depois, na Record.

· Na próxima quarta, às 19h30, estreia “Territórios Negros”, série em 8 capítulos, no Prime Box Brasil...

· ... A série, totalmente gravada na Bahia, mostra como a cultura africana resiste, se reinventa e se fortalece no cotidiano das comunidades negras.

· Band e Fórmula Indy estão muito próximas de um novo acordo.

· Felipeh Campos começa, nesta terça, a gravar pilotos do novo “Bora Brasil” na Band.

· Sonia Blota comemorou, no sábado, os cinco anos do “Brasil com Z” na rádio Bandeirantes.

· Nada contra inserções comerciais durante jogos de futebol. O mundo inteiro faz isso...

· ... É sempre importante, no entanto, escolher os melhores momentos para isso...

· ... Nunca interrompendo ninguém ou com a bola perigosamente em jogo.

· Márcia Dantas é a convidada do “Sensacional”, hoje, na Rede TV!.

C´est fini

A Band projeta duas estreias em 9 de setembro, uma terça-feira.

No mesmo dia, a chegada da novela turca “Zalim Istanbul", substituta de “Café com Aroma de Mulher”, e a nova temporada de “MasterChef Confeitaria”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!