Jeniffer Nascimento tem filhos? Saiba tudo sobre a estrela de Êta Mundo Melhor!

Jeniffer Nascimento brilha em "Êta Mundo Melhor!"

Intérprete de Dita na novela das seis, a atriz já se destacou em outras tramas da Globo, e tem despertado a curiosidade dos internautas sobre sua vida e trajetória. Saiba mais sobre a atriz a seguir!

Carreira de Jeniffer Nascimento

Atriz e cantora, Jeniffer Nascimento teve seu primeiro papel fixo na Globo na "Malhação: Sonhos" (2014), interpretando Sol, que sonhava ter uma carreira na música.

Em 2016, integrou o elenco de "Êta Mundo Bom!" como Dita, papel que reprisa na atual novela das seis, dessa vez como protagonista.

Na TV, também se destacou em novelas como "Pega Pega" (2017), "Verão 90" (2019) e "Cara e Coragem" (2022).

Jeniffer também brilhou no universo dos realities musicais: a artista foi a vencedora da 2ª temporada do "Popstar", competiu no "The Masked Singer Brasil" e foi repórter do "The Voice" na Globo.

Nos palcos, marcou presença no elenco do "Donna Summer Musical", inspirado na vida da cantora norte-americana de disco music, no papel da versão jovem da artista.

Sua voz também se fez presente na popular canção "Não Falamos do Bruno", do filme "Encanto", da Disney.

Família de Jeniffer Nascimento

Jeniffer Nascimento é mãe de Lara, de um ano, fruto de sua relação com o ator baiano Jean Amorim. O casal anunciou sua separação recentemente, após 11 anos de relacionamento.

"Há uns cinco meses, nosso relacionamento passou por uma transformação: entendemos que o nosso ciclo enquanto casal tinha se encerrado. Ainda somos muito amigos, nos damos muito bem. Ele mora em São Paulo e vem ao Rio ver Laroca a cada duas semanas", revelou a atriz em entrevista ao Extra.