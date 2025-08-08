'Dança dos Famosos 2025': Primeira apresentação em grupos celebra 40 anos do Axé
É hora da dança tomar o palco do ‘Domingão com Huck’. A primeira apresentação da Dança dos Famosos vai ao ar neste domingo, dia 10
A banda Olodum faz o som que vai embalar cada grupo com músicas nacionalmente conhecidas e interpretadas pelos cantores Alinne Rosa, Carla Cristina, Rafael Barreto, Marcia Short e Robson Moraes.
O programa também apresenta o participante que substitui MC Livinho. O cantor deixou a competição para cuidar da saúde depois do acidente de trânsito que sofreu.
Quem também estreia no quadro é o apresentador Milton Cunha como jurado artístico fixo, ele conta que está pronto para a missão de analisar as performances dos dançarinos.
“A dança é uma sedução, o movimento. Eu não gosto de corpo rígido, parado, gosto realmente do molejo. E sempre viajei o mundo vendo estilos diferentes: tango, dança típica da Irlanda, Broadway, sapateado, o vaudeville francês.
E o samba faz parte da minha vida. Adoro samba, adoro dança de salão. Então, quando eu recebi o convite, fiquei felicíssimo porque eu já analiso tanto escola de samba, figurino, evolução, harmonia, são 15 anos na transmissão. Falei para o Luciano que tô preparadíssimo”, se diverte o comentarista.
A cada semana, o programa recebe, ainda, um jurado artístico convidado. A atriz Deborah Secco ocupa a cadeira na estreia das apresentações e a bancada fica completa com o trio de jurados técnicos já conhecidos pelo público: os bailarinos e coreógrafos Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha.
O ‘Domingão’ também exibe a primeira semifinal do Pequenos Gênios e celebra o Dia dos Pais com homenagens.
O jornalista e palestrante Marcos Piangers é um dos convidados e se une a Dona Déa, Lívia Andrade e Ed Gama na bomboniere.
O ‘Domingão com Huck’ tem apresentação de Luciano Huck, direção geral de Clarissa Lopes, direção artística de Hélio Vargas, produção de Barbara Maia e Matheus Pereira e direção de gênero de Monica Almeida.