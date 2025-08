Estrela da Dança dos Famosos, Nicole Bahls revela novo affair

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nicole Bahls, influencer, no último domingo (3), foi confirmada na Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. Porém, a beldade também tem novidades no campo do coração. Está com um novo affair, mas não revelou nomes.

“Tá no começo ainda, tudo no seu tempo, eu estou conhecendo”, disse em entrevista ao Gshow. Ela afirmou que o boy está na torcida por ela. “Se não torcer por mim, misericórdia”, brincou.

“Estou solteira, estou muito feliz. Mais feliz do que nunca. Nem sempre relacionamento é significado de felicidade, né? Estou solteira, mas eu já beijei, já estou leve, estou me divertindo”, acrescentou.

Nicole Bahls confessou a total falta de experiência com a dança, mas prometeu se dedicar com disciplina ao novo desafio. “Minha única preocupação na hora que me rodar de ponta cabeça aqui e voltar, para eu lembrar a coreografia, eu acho que vai ser a minha maior dificuldade. Porque quando chacoalha, me põe esses brinquedos, montanha-russa, para eu voltar raciocínio demora um pouco. Dá um delay, assim”, confessou.