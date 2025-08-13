fechar
Onde assistir | Notícia

Atlético-MG x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Galo busca seu primeiro título na Sul-Americana e vem de classificação dramática em duelo contra o Atlético Bucaramanga, da Colômbia

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 13/08/2025 às 14:37
Gabriel Menino, meia do Atlético-MG
Gabriel Menino, meia do Atlético-MG - Reprodução/ Atlético-MG

Atlético-MG e Godoy Cruz se enfrentam em duelo válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O confronto será disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (14), às 19h00 (Horário de Brasília).

Como chegam as equipes

A equipe atleticana vem de empate contra o Vasco, em São Januário, pelo placar de 1 a 1. O Galo chega às oitavas de final após eliminar o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, nos pênaltis, e busca seu primeiro título na competição.

O Godoy Cruz chega ao duelo em Belo Horizonte em baixa, já que não venceu nenhuma de suas últimas seis partidas. A equipe de Mendoza vem de derrota contra o Gimnasia, por 2 a 1, pelo Campeonato Argentino.

Onde assistir ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Competição: Copa Sul-Americana – Oitavas de Final (Jogo de Ida)
  • Data e Horário: 14/08 (quinta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Atlético-MG: Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk. Técnico: Cuca.

Godoy Cruz: Petrolli; Leonardo Jara (Lucas Arce), Mendoza, Quiroz e Moran; Maximiliano González; Sosa, Poggi, Nicolás Fernández e Andino; Auzmendi. Técnico: Walter Ribonetto

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags