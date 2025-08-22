Chaveamento da Série D 2025: Com Santa Cruz e Central, jogos de hoje (24/08) definem 3 vagas nas quartas de final
Confira a tabela detalhada do domingo (24/08), transmissão com imagens, horário e quem tem vantagem nos confrontos de volta na competição
O mata-mata do Brasileirão Série D 2025 afunila ainda mais! Depois de cinco times chegaram nas quartas de final, neste domingo (24/08), as últimas três vagas serão preenchidas.
A data reserva os dois clubes pernambucanos em campo. Em Caruaru, à tarde, o Central recebe o Maranhão. No Piauí, à noite, o Santa Cruz enfrenta o Altos. Ambos precisam ganhar.
A Patativa perdeu a ida por 2 a 1 e precisa vencer por dois de diferença para avançar de maneira direita. Já para a Cobra Coral empatou. Portano, qualquer vitória garante um lugar entre os oito.
Nesta matéria, você encontra tudo o que precisa saber sobre os duelos do dia da competição, com a tabela detalhada, regulamento oficial e podendo assistir todas partidas com imagens de graça.
Jogos de volta das oitavas de final da Série D 2025
As regras (todas aqui) da Confederação Brasielira da Futebol (CBF) definem que não o gol fora de casa como critério de desempate. Em caso de igualdade na soma dos placares, pênaltis.
- Ida e volta: Os duelos da segunda fase até a final são disputados em dois jogos.
- Melhor campanha: A equipe com a melhor campanha geral decide como mandante.
- Critério: Não há gol fora de casa como desempate. Em caso de igualdade, pênaltis.
Central x Maranhão:
- Ida: Maranhão 2 x 1 Central
- Volta: 16h - Central x Maranhão
América-RN x Imperatriz:
- Ida: Imperatriz 0 x 1 América-RN
- Volta: 16h - América-RN x Imperatriz
Altos x Santa Cruz:
- Ida: Santa Cruz 1 x 1 Altos
- Volta: 18h - Altos x Santa Cruz
Chaveamento do Brasileirão Série D 2025 até a final
Todos os duelos são definidos por chaveamento!, com os classificados sendo pareados conforme a posição de cada clube na classificação geral da competição, somando as fases disputadas.
Classificação geral da Série D 2025
- 1° Asa - 40 pontos
- 2° Aparecidense - 39 pontos
- 3° Inter de Limeira - 37 pontos
- 4° América-RN - 34 pontos
- 5° Barra-SC - 33 pontos
- 6° Altos-PI - 33 pontos
- 7° Ceilândia - 33 pontos
- 8° Santa Cruz - 31 pontos
- 9° Rio Branco-ES - 30 pontos
- 10° Manauara - 30 pontos
- 11° Central - 30 pontos
- 12° Mixto-MT - 28 pontos
- 13° Imperatriz-MA - 27 pontos
- 14° Cianorte - 27 pontos
- 15° Goiatuba - 26 pontos
- 16° Maranhão - 25 pontos
Ao todo, quatro times que se classificam para as duas semifinais e garantem o acesso para a Série C de 2026. Os demais jogarão a Quarta Divisão outra vez se confirmarem vagas via Estadual.
Quartas de final
- 8ª melhor campanha x Melhor campanha
- 5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha
- 7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha
- 6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha
Semifinais
- Vencedor Quartas 1 ou 2 x Vencedor Quartas 1 ou 2
- Vencedor Quartas 3 ou 4 x Vencedor Quartas 3 ou 4
Finais
- Vencedor Semis 1 ou 2 x Vencedor Semis 1 ou 2