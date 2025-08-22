Chaveamento da Série D 2025: Com Santa Cruz e Central, jogos de hoje (24/08) definem 3 vagas nas quartas de final

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira a tabela detalhada do domingo (24/08), transmissão com imagens, horário e quem tem vantagem nos confrontos de volta na competição

O mata-mata do Brasileirão Série D 2025 afunila ainda mais! Depois de cinco times chegaram nas quartas de final, neste domingo (24/08), as últimas três vagas serão preenchidas.

A data reserva os dois clubes pernambucanos em campo. Em Caruaru, à tarde, o Central recebe o Maranhão. No Piauí, à noite, o Santa Cruz enfrenta o Altos. Ambos precisam ganhar.

A Patativa perdeu a ida por 2 a 1 e precisa vencer por dois de diferença para avançar de maneira direita. Já para a Cobra Coral empatou. Portano, qualquer vitória garante um lugar entre os oito.

Nesta matéria, você encontra tudo o que precisa saber sobre os duelos do dia da competição, com a tabela detalhada, regulamento oficial e podendo assistir todas partidas com imagens de graça.

Jogos de volta das oitavas de final da Série D 2025

As regras (todas aqui) da Confederação Brasielira da Futebol (CBF) definem que não o gol fora de casa como critério de desempate. Em caso de igualdade na soma dos placares, pênaltis.

Ida e volta : Os duelos da segunda fase até a final são disputados em dois jogos.

: Os duelos da segunda fase até a final são disputados em dois jogos. Melhor campanha : A equipe com a melhor campanha geral decide como mandante.

: A equipe com a melhor campanha geral decide como mandante. Critério: Não há gol fora de casa como desempate. Em caso de igualdade, pênaltis.

Central x Maranhão:

Ida : Maranhão 2 x 1 Central

: Maranhão 2 x 1 Central Volta: 16h - Central x Maranhão

América-RN x Imperatriz:

Ida : Imperatriz 0 x 1 América-RN



: Imperatriz 0 x 1 América-RN Volta: 16h - América-RN x Imperatriz



Altos x Santa Cruz:

Ida : Santa Cruz 1 x 1 Altos

: Santa Cruz 1 x 1 Altos Volta: 18h - Altos x Santa Cruz

Chaveamento do Brasileirão Série D 2025 até a final



Todos os duelos são definidos por chaveamento!, com os classificados sendo pareados conforme a posição de cada clube na classificação geral da competição, somando as fases disputadas.

Classificação geral da Série D 2025

1° Asa - 40 pontos

2° Aparecidense - 39 pontos



3° Inter de Limeira - 37 pontos



4° América-RN - 34 pontos



5° Barra-SC - 33 pontos



6° Altos-PI - 33 pontos



7° Ceilândia - 33 pontos



8° Santa Cruz - 31 pontos



9° Rio Branco-ES - 30 pontos



10° Manauara - 30 pontos



11° Central - 30 pontos



12° Mixto-MT - 28 pontos



13° Imperatriz-MA - 27 pontos



14° Cianorte - 27 pontos



15° Goiatuba - 26 pontos



16° Maranhão - 25 pontos

Ao todo, quatro times que se classificam para as duas semifinais e garantem o acesso para a Série C de 2026. Os demais jogarão a Quarta Divisão outra vez se confirmarem vagas via Estadual.

Quartas de final

8ª melhor campanha x Melhor campanha



5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha



7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha



6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha

Semifinais

Vencedor Quartas 1 ou 2 x Vencedor Quartas 1 ou 2

Vencedor Quartas 3 ou 4 x Vencedor Quartas 3 ou 4

Finais

Vencedor Semis 1 ou 2 x Vencedor Semis 1 ou 2