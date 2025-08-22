fechar
Onde assistir | Notícia

Jogos de hoje (22/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

O dia marca a estreia da nova temporada da Bundesliga, além de confrontos da Premier League, LaLiga, Campeonato Francês e Brasileirão Série B

Por Robert Sarmento Publicado em 22/08/2025 às 8:22
Estêvão em campo pelo Chelsea
Estêvão em campo pelo Chelsea - Instagram/Estêvão

Os jogos de hoje (22/08/25) trazem emoções, pois tem a 23ª rodada da Série B, com Athletic e Chapecoense, em Minas Gerais. Depois, Criciúma e Novorizontino em Santa Catarina. 

Na Alemanha, tem a estreia da Bundesliga! Bayern e RB Leipizig jogam na Allianz Arena. Na Inglerra, o duelo londrino entre Weste Ham e Chelsea abre o fim de semana da Premier League.

A data também reserva a partida do PSG contra Angers, pelo Campeonato Francês, e no Campeonato Espanhol tem Bétis e Alavés em campo. Ambos são confrontos pela segunda rodada.

Jogos de futebol hoje (22/08/25) 

Abaixo, confra a tabela do futebol do dia, onde assistir ao vivo e horários. É importante informar que, se houver mudança na programação, as responsabilidades serão das próprias emissoras.

Brasileirão Série B

23ª rodada

  • 19h - Athletic x Chapecoense - ESPN e Disney+
  • 21h35 - Criciúma x Novorizontino - RedeTV!, Desimpedidos e Disney+

Premier League

2ª rodada

  • 16h - West Ham x Chelsea - ESPN e Disney+

Championship (Segunda Divisão)

3ª rodada

  • 16h - Derby County x Bristol City - Disney+

LaLiga

2ª rodada

  • 16h30 - Betis x Alavés - ESPN4 e Disney+

LaLiga2 (Segunda Divisão)

2ª rodada

  • 16h30 - Leganés x Cádiz - Disney+

Ligue 1

2ª rodada

Bundesliga

1ª rodada

2.Bundesliga (Segunda Divisão)

3ª rodada

  • 13h30 - Elversberg x Kaiserslautern - OneFootball
  • 13h30 - Preussen Münster x Nuremberg - OneFootball

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

1ª rodada

  • 15h30 - Pescara x Cesena - SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Japonês

27ª rodada

  • 07h - Kashiwa Reysol x Urawa Reds - Canal GOAT

Campeonato Norueguês

19ª rodada

  • 14h - KFUM Oslo x Ham-Kam - TV do Zé (YouTube) e OneFootball

Campeonato Finlandês

21ª rodada

  • 12h - VPS x KTP - TV do Zé (YouTube) e OneFootball

Campeonato Uruguaio

4ª rodada - Clausura

  • 19h - Montevideo Wanderers x Juventud - Disney+

Campeonato Argentino

6ª rodada - Segunda fase

  • 20h - Tigre x Independiente Rivadavia - Disney+

