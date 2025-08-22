Jogos de hoje (22/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O dia marca a estreia da nova temporada da Bundesliga, além de confrontos da Premier League, LaLiga, Campeonato Francês e Brasileirão Série B

Os jogos de hoje (22/08/25) trazem emoções, pois tem a 23ª rodada da Série B, com Athletic e Chapecoense, em Minas Gerais. Depois, Criciúma e Novorizontino em Santa Catarina.

Na Alemanha, tem a estreia da Bundesliga! Bayern e RB Leipizig jogam na Allianz Arena. Na Inglerra, o duelo londrino entre Weste Ham e Chelsea abre o fim de semana da Premier League.

A data também reserva a partida do PSG contra Angers, pelo Campeonato Francês, e no Campeonato Espanhol tem Bétis e Alavés em campo. Ambos são confrontos pela segunda rodada.

Jogos de futebol hoje (22/08/25)

Abaixo, confra a tabela do futebol do dia, onde assistir ao vivo e horários. É importante informar que, se houver mudança na programação, as responsabilidades serão das próprias emissoras.

Brasileirão Série B

23ª rodada

19h - Athletic x Chapecoense - ESPN e Disney+

- ESPN e Disney+ 21h35 - Criciúma x Novorizontino - RedeTV!, Desimpedidos e Disney+

Premier League

2ª rodada

16h - West Ham x Chelsea - ESPN e Disney+

Championship (Segunda Divisão)

3ª rodada

16h - Derby County x Bristol City - Disney+

LaLiga

2ª rodada

16h30 - Betis x Alavés - ESPN4 e Disney+

LaLiga2 (Segunda Divisão)

2ª rodada

16h30 - Leganés x Cádiz - Disney+

Ligue 1

2ª rodada

15h45 - PSG x Angers - CazéTV

Bundesliga

1ª rodada

15h30 - Bayern x RB Leipzig - Xsports, CazéTV, SporTV, Globoplay e OneFootball

2.Bundesliga (Segunda Divisão)

3ª rodada

13h30 - Elversberg x Kaiserslautern - OneFootball

13h30 - Preussen Münster x Nuremberg - OneFootball

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

1ª rodada

15h30 - Pescara x Cesena - SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Japonês

27ª rodada

07h - Kashiwa Reysol x Urawa Reds - Canal GOAT

Campeonato Norueguês

19ª rodada

14h - KFUM Oslo x Ham-Kam - TV do Zé (YouTube) e OneFootball

Campeonato Finlandês

21ª rodada

12h - VPS x KTP - TV do Zé (YouTube) e OneFootball

Campeonato Uruguaio

4ª rodada - Clausura

19h - Montevideo Wanderers x Juventud - Disney+



Campeonato Argentino

6ª rodada - Segunda fase