Jogos de hoje (22/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
O dia marca a estreia da nova temporada da Bundesliga, além de confrontos da Premier League, LaLiga, Campeonato Francês e Brasileirão Série B
Os jogos de hoje (22/08/25) trazem emoções, pois tem a 23ª rodada da Série B, com Athletic e Chapecoense, em Minas Gerais. Depois, Criciúma e Novorizontino em Santa Catarina.
Na Alemanha, tem a estreia da Bundesliga! Bayern e RB Leipizig jogam na Allianz Arena. Na Inglerra, o duelo londrino entre Weste Ham e Chelsea abre o fim de semana da Premier League.
A data também reserva a partida do PSG contra Angers, pelo Campeonato Francês, e no Campeonato Espanhol tem Bétis e Alavés em campo. Ambos são confrontos pela segunda rodada.
Jogos de futebol hoje (22/08/25)
Abaixo, confra a tabela do futebol do dia, onde assistir ao vivo e horários. É importante informar que, se houver mudança na programação, as responsabilidades serão das próprias emissoras.
Brasileirão Série B
23ª rodada
- 19h - Athletic x Chapecoense - ESPN e Disney+
- 21h35 - Criciúma x Novorizontino - RedeTV!, Desimpedidos e Disney+
Premier League
2ª rodada
- 16h - West Ham x Chelsea - ESPN e Disney+
Championship (Segunda Divisão)
3ª rodada
- 16h - Derby County x Bristol City - Disney+
LaLiga
2ª rodada
- 16h30 - Betis x Alavés - ESPN4 e Disney+
LaLiga2 (Segunda Divisão)
2ª rodada
- 16h30 - Leganés x Cádiz - Disney+
Ligue 1
2ª rodada
- 15h45 - PSG x Angers - CazéTV
Bundesliga
1ª rodada
- 15h30 - Bayern x RB Leipzig - Xsports, CazéTV, SporTV, Globoplay e OneFootball
2.Bundesliga (Segunda Divisão)
3ª rodada
- 13h30 - Elversberg x Kaiserslautern - OneFootball
- 13h30 - Preussen Münster x Nuremberg - OneFootball
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
1ª rodada
- 15h30 - Pescara x Cesena - SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Japonês
27ª rodada
- 07h - Kashiwa Reysol x Urawa Reds - Canal GOAT
Campeonato Norueguês
19ª rodada
- 14h - KFUM Oslo x Ham-Kam - TV do Zé (YouTube) e OneFootball
Campeonato Finlandês
21ª rodada
- 12h - VPS x KTP - TV do Zé (YouTube) e OneFootball
Campeonato Uruguaio
4ª rodada - Clausura
- 19h - Montevideo Wanderers x Juventud - Disney+
Campeonato Argentino
6ª rodada - Segunda fase
- 20h - Tigre x Independiente Rivadavia - Disney+