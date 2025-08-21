Chaveamento da Copa Sul-Americana 2025: Veja todos resultados das oitavas e os 4 confrontos das quartas de final
Confira também o regulamento e premiação da competição, que tem transmissão exclusiva do SBT de graça em televisão aberta para todo o Brasil
Com o fim das oitavas de final, a Copa Sul-Americana 2025 afunila cada vez mais! Isso porque nas quartas de final restam apenas oito clubes das 32 equipes que começaram em fevereiro.
Por se tratar de mata-mata (ida e volta), cada confronto é decisivo para seguir no sonho de levantar a taça da competição internacional e garantir vaga na Libertadores e Recopa.
A Conmebol sorteou o chaveamento completo que definiram os caminhos das equipes rumo à Glória Eterna. A seguir, os confrontos de mais uma etapa, premiação, regulamento e mais.
Chaveamento da Copa Sul-Americana 2025
As datas da próxima fase estão reservadas para as semanas: 17 de setembro e 24 de setembro. Entre os clubes brasileiros, Fluminense e Atlético-MG seguem na disputa.
- Quartas de final: ida - 17 de setembro; volta - 24 de setembro.
- Semifinal: ida - 22 de outubro; volta - 29 de outubro.
- Final: 22 de novembro.
Oitavas de final:
Oitavas 1
- Ida: Alianza Lima 2 x 0 Universidad de Quito
- Volta: Universidad de Quito 1 x 2 Alianza Lima
- Classificado: Alianza Lima
Oitavas 2
- Ida: Universidad de Chile 1 x 0 Independiente
- Volta: Independiente x Universidad de Chile (adiado)
Oitavas 3
- Ida: Central Córdoba 1 x 0 Lanús
- Volta: 21/08 - 21h30 - Lanús x Central Córdoba
Oitavas 4
- Ida: América de Cali 1 x 2 Fluminense
- Volta: Fluminense 2 x 0 América de Cali
- Classificado: Fluminense
Oitavas 5
- Ida: Bolívar 2 x 0 Cienciano
- Volta: Cienciano 0 x 2 Bolívar
- Classificado: Bolívar
Oitavas 6
- Ida: Atlético-MG 2 x 1 Godoy Cruz
- Volta: 21/08 - 19h Godoy Cruz x Atlético-MG
Oitavas 7
- Ida: Independiente del Valle 1 x 0 Mushuc Runa
- Volta: Mushuc Runa 2 (2) x (4) 1 Independiente del Valle
- Classificado: Independiente del Valle
Oitavas 8
- Ida: Once Caldas 1 x 0 Huracán
- Volta: Huracán 1 x 3 Once Caldas
- Classificado: Once Caldas
Quartas de final:
- Alianza Lima x Universidad de Chile ou Independiente
- Central Córdoba ou Lanús x Fluminense
- Bolívar x Atlético-MG ou Godoy Cruz
- Independiente del Valle x Once Caldas
Os times da esquerda decidem em casa.
Semifinal:
- Vencedor Quartas 1 ou 2 x Vencedor Quartas 1 ou 2
- Vencedor Quartas 3 ou 4 x Vencedor Quartas 3 ou 4
Final:
- Vencedor Semifinal 1 ou 2 x Vencedor Semifinal 1 ou 2
O mata-mata segue um formato de eliminatória direta, com os vencedores dos duelos se classificando. De acordo com o regulamento, não tem o critério do gol fora de casa como desempate.
- Ida e volta: Cada confronto é decidido em duas partidas, uma na casa de cada equipe.
- Gol fora de casa: Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.
Premiação da Copa Sul-Americana 2025
A Copa Sul-Americana oferece uma premiação milionária que pode mudar a realidade de qualquer clube. Os valores aumentam a cada fase que a equipe avança, e o campão leva US$ 5 milhões.
- Fase de grupos: US$ 600 mil por participação + US$ 120 mil por vitória.
- Oitavas de final: US$ 600 mil.
- Quartas de final: US$ 700 mil.
- Semifinal: US$ 800 mil.
- Vice-campeão: US$ 2 milhões.
- Campeão: US$ 5 milhões.