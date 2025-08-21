fechar
Chaveamento da Copa Sul-Americana 2025: Veja todos resultados das oitavas e os 4 confrontos das quartas de final

Confira também o regulamento e premiação da competição, que tem transmissão exclusiva do SBT de graça em televisão aberta para todo o Brasil

Por Robert Sarmento Publicado em 21/08/2025 às 18:37
Alguns confrontos da Copa Sul-Americana 2025
Alguns confrontos da Copa Sul-Americana 2025 - Instagram/Conmebol

Com o fim das oitavas de final, a Copa Sul-Americana 2025 afunila cada vez mais! Isso porque nas quartas de final restam apenas oito clubes das 32 equipes que começaram em fevereiro.

Por se tratar de mata-mata (ida e volta), cada confronto é decisivo para seguir no sonho de levantar a taça da competição internacional e garantir vaga na Libertadores e Recopa.

Leia Também

A Conmebol sorteou o chaveamento completo que definiram os caminhos das equipes rumo à Glória Eterna. A seguir, os confrontos de mais uma etapa, premiação, regulamento e mais.

Chaveamento da Copa Sul-Americana 2025

As datas da próxima fase estão reservadas para as semanas: 17 de setembro e 24 de setembro. Entre os clubes brasileiros, Fluminense e Atlético-MG seguem na disputa.

  • Quartas de final: ida - 17 de setembro; volta - 24 de setembro.
  • Semifinal: ida - 22 de outubro; volta - 29 de outubro.
  • Final: 22 de novembro.

Oitavas de final:

Oitavas 1

  • Ida: Alianza Lima 2 x 0 Universidad de Quito
  • Volta: Universidad de Quito 1 x 2 Alianza Lima
  • Classificado: Alianza Lima

Oitavas 2

  • Ida: Universidad de Chile 1 x 0 Independiente
  • Volta: Independiente x Universidad de Chile (adiado)

Oitavas 3

  • Ida: Central Córdoba 1 x 0 Lanús
  • Volta: 21/08 - 21h30 - Lanús x Central Córdoba

Oitavas 4

  • Ida: América de Cali 1 x 2 Fluminense
  • Volta: Fluminense 2 x 0 América de Cali
  • Classificado: Fluminense

Oitavas 5

  • Ida: Bolívar 2 x 0 Cienciano
  • Volta: Cienciano 0 x 2 Bolívar
  • Classificado: Bolívar

Oitavas 6

  • Ida: Atlético-MG 2 x 1 Godoy Cruz
  • Volta: 21/08 - 19h Godoy Cruz x Atlético-MG

Oitavas 7

  • Ida: Independiente del Valle 1 x 0 Mushuc Runa
  • Volta: Mushuc Runa 2 (2) x (4) 1 Independiente del Valle
  • Classificado: Independiente del Valle

Oitavas 8

  • Ida: Once Caldas 1 x 0 Huracán
  • Volta: Huracán 1 x 3 Once Caldas
  • Classificado: Once Caldas

Quartas de final:

  • Alianza Lima x Universidad de Chile ou Independiente
  • Central Córdoba ou Lanús x Fluminense
  • Bolívar x Atlético-MG ou Godoy Cruz
  • Independiente del Valle x Once Caldas

Os times da esquerda decidem em casa.

Semifinal:

  • Vencedor Quartas 1 ou 2 x Vencedor Quartas 1 ou 2
  • Vencedor Quartas 3 ou 4 x Vencedor Quartas 3 ou 4

Final:

  • Vencedor Semifinal 1 ou 2 x Vencedor Semifinal 1 ou 2

Instagram/Conmebol
Chaveamento completo da Copa Sul-Americana 2025 - Instagram/Conmebol

O mata-mata segue um formato de eliminatória direta, com os vencedores dos duelos se classificando. De acordo com o regulamento, não tem o critério do gol fora de casa como desempate.

  • Ida e volta: Cada confronto é decidido em duas partidas, uma na casa de cada equipe.
  • Gol fora de casa: Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.

Premiação da Copa Sul-Americana 2025

A Copa Sul-Americana oferece uma premiação milionária que pode mudar a realidade de qualquer clube. Os valores aumentam a cada fase que a equipe avança, e o campão leva US$ 5 milhões.

  • Fase de grupos: US$ 600 mil por participação + US$ 120 mil por vitória.
  • Oitavas de final: US$ 600 mil.
  • Quartas de final: US$ 700 mil.
  • Semifinal: US$ 800 mil.
  • Vice-campeão: US$ 2 milhões.
  • Campeão: US$ 5 milhões.

