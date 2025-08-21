Chaveamento da Copa Sul-Americana 2025: Veja todos resultados das oitavas e os 4 confrontos das quartas de final

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira também o regulamento e premiação da competição, que tem transmissão exclusiva do SBT de graça em televisão aberta para todo o Brasil

Com o fim das oitavas de final, a Copa Sul-Americana 2025 afunila cada vez mais! Isso porque nas quartas de final restam apenas oito clubes das 32 equipes que começaram em fevereiro.

Por se tratar de mata-mata (ida e volta), cada confronto é decisivo para seguir no sonho de levantar a taça da competição internacional e garantir vaga na Libertadores e Recopa.

A Conmebol sorteou o chaveamento completo que definiram os caminhos das equipes rumo à Glória Eterna. A seguir, os confrontos de mais uma etapa, premiação, regulamento e mais.

Chaveamento da Copa Sul-Americana 2025



As datas da próxima fase estão reservadas para as semanas: 17 de setembro e 24 de setembro. Entre os clubes brasileiros, Fluminense e Atlético-MG seguem na disputa.

Quartas de final : ida - 17 de setembro; volta - 24 de setembro.

: ida - 17 de setembro; volta - 24 de setembro. Semifinal : ida - 22 de outubro; volta - 29 de outubro.

: ida - 22 de outubro; volta - 29 de outubro. Final: 22 de novembro.

Oitavas de final:

Oitavas 1

Ida : Alianza Lima 2 x 0 Universidad de Quito

: Alianza Lima 2 x 0 Universidad de Quito Volta : Universidad de Quito 1 x 2 Alianza Lima

: Universidad de Quito 1 x 2 Alianza Lima Classificado: Alianza Lima

Oitavas 2

Ida : Universidad de Chile 1 x 0 Independiente

: Universidad de Chile 1 x 0 Independiente Volta: Independiente x Universidad de Chile (adiado)

Oitavas 3

Ida : Central Córdoba 1 x 0 Lanús

: Central Córdoba 1 x 0 Lanús Volta: 21/08 - 21h30 - Lanús x Central Córdoba

Oitavas 4

Ida : América de Cali 1 x 2 Fluminense



: América de Cali 1 x 2 Fluminense Volta : Fluminense 2 x 0 América de Cali



: Fluminense 2 x 0 América de Cali Classificado: Fluminense

Oitavas 5

Ida : Bolívar 2 x 0 Cienciano



: Bolívar 2 x 0 Cienciano Volta : Cienciano 0 x 2 Bolívar

: Cienciano 0 x 2 Bolívar Classificado: Bolívar

Oitavas 6

Ida : Atlético-MG 2 x 1 Godoy Cruz

: Atlético-MG 2 x 1 Godoy Cruz Volta: 21/08 - 19h Godoy Cruz x Atlético-MG



Oitavas 7

Ida : Independiente del Valle 1 x 0 Mushuc Runa

: Independiente del Valle 1 x 0 Mushuc Runa Volta : Mushuc Runa 2 (2) x (4) 1 Independiente del Valle

: Mushuc Runa 2 (2) x (4) 1 Independiente del Valle Classificado: Independiente del Valle

Oitavas 8

Ida : Once Caldas 1 x 0 Huracán



: Once Caldas 1 x 0 Huracán Volta : Huracán 1 x 3 Once Caldas



: Huracán 1 x 3 Once Caldas Classificado: Once Caldas

Quartas de final:

Alianza Lima x Universidad de Chile ou Independiente

Central Córdoba ou Lanús x Fluminense

Bolívar x Atlético-MG ou Godoy Cruz

Independiente del Valle x Once Caldas

Os times da esquerda decidem em casa.

Semifinal:

Vencedor Quartas 1 ou 2 x Vencedor Quartas 1 ou 2

Vencedor Quartas 3 ou 4 x Vencedor Quartas 3 ou 4



Final:

Vencedor Semifinal 1 ou 2 x Vencedor Semifinal 1 ou 2



Chaveamento completo da Copa Sul-Americana 2025 - Instagram/Conmebol

O mata-mata segue um formato de eliminatória direta, com os vencedores dos duelos se classificando. De acordo com o regulamento, não tem o critério do gol fora de casa como desempate.

Ida e volta : Cada confronto é decidido em duas partidas, uma na casa de cada equipe.



: Cada confronto é decidido em duas partidas, uma na casa de cada equipe. Gol fora de casa: Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.

Premiação da Copa Sul-Americana 2025

A Copa Sul-Americana oferece uma premiação milionária que pode mudar a realidade de qualquer clube. Os valores aumentam a cada fase que a equipe avança, e o campão leva US$ 5 milhões.