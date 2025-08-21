fechar
Futebol | Notícia

Chaveamento da Libertadores 2025: Tudo do próximo jogo do Palmeiras! Datas previstas, adversário e mandos de campo

O Alviverde segue com a melhor campanha da competição internacional, até o momento, com 100% de aproveitamento desde a fase de grupos

Por Robert Sarmento Publicado em 21/08/2025 às 15:26
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, com olhar atento para cima
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, com olhar atento para cima - Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras não deve ter vida dificil para chegar nas quartas de final da Libertadares 2025, nesta quinta-feira (21/08). Isso porque tem ampla vantagem sobre o Universitario.

  • Ida: Universitario 0 x 4 Palmeiras - Estádio Monumental "U".
  • Volta: Palmeiras x Universitario - Allianz Parque.

No jogo de ida, no Peru, o Verdão ganhou por 4 a 0. Com isso, pode até ser derrotado por três gols de saldo no Allianz Parque que se classifica para enfrentar River Plate ou Libertad.

O Alviverde mantém 100% de aproveitamento na competição internacional. Na fase de grupos, foram seis vitórias. Como obteve a liderança geral, decide o mata-mata sempre em casa.

Além da busca do tretacampeonato, para ser o time brasileiro com mais conquistas do torneio, os comandandos de Abel Ferreira já arrecadaram valores milionários nesta edição.

  • Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória
  • Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões).
  • Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões).
  • Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões).
  • Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões).
  • Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões).

Cesar Greco/Palmeiras
Jogadores do Palmeiras celebram classificação na Libertadores - Cesar Greco/Palmeiras

Chaveamento da Libertadores 2025 até a final

A próxima etapa do mata-mata está prevista para as semanas de 17 de setembro e 24 de setembro. Os dias e horários ainda serão revelados pela organizadora do torneio sul-americano.

  • Jogos de ida: semana de 17 de setembro.
  • Jogos de volta: semana de 24 de setembro.

A Conmebol não realizará outro sorteio. Sendo assim, os clubes já sabem o seu caminho até a final, que está marcada para o Monumental "U", em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro.

Quartas de Final:

  • São Paulo x LDU ou Botafogo.
  • River Plate ou Libertad x Universitario ou Palmeiras.
  • Vélez Sarsfield x Racing
  • Estudiantes x Flamengo

Semifinais:

  • São Paulo, LDU ou Botafogo x River Plate, Libertad, Universitario ou Palmeiras.
  • Vélez Sarsfield ou Racing x Estudiantes ou Flamengo

Instagram/Conmebol
Chaveamento até a final da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

