Chaveamento da Libertadores 2025: Tudo do próximo jogo do Palmeiras! Datas previstas, adversário e mandos de campo
O Alviverde segue com a melhor campanha da competição internacional, até o momento, com 100% de aproveitamento desde a fase de grupos
O Palmeiras não deve ter vida dificil para chegar nas quartas de final da Libertadares 2025, nesta quinta-feira (21/08). Isso porque tem ampla vantagem sobre o Universitario.
- Ida: Universitario 0 x 4 Palmeiras - Estádio Monumental "U".
- Volta: Palmeiras x Universitario - Allianz Parque.
No jogo de ida, no Peru, o Verdão ganhou por 4 a 0. Com isso, pode até ser derrotado por três gols de saldo no Allianz Parque que se classifica para enfrentar River Plate ou Libertad.
O Alviverde mantém 100% de aproveitamento na competição internacional. Na fase de grupos, foram seis vitórias. Como obteve a liderança geral, decide o mata-mata sempre em casa.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Além da busca do tretacampeonato, para ser o time brasileiro com mais conquistas do torneio, os comandandos de Abel Ferreira já arrecadaram valores milionários nesta edição.
- Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória
- Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões).
- Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões).
- Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões).
- Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões).
- Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões).
Chaveamento da Libertadores 2025 até a final
A próxima etapa do mata-mata está prevista para as semanas de 17 de setembro e 24 de setembro. Os dias e horários ainda serão revelados pela organizadora do torneio sul-americano.
- Jogos de ida: semana de 17 de setembro.
- Jogos de volta: semana de 24 de setembro.
A Conmebol não realizará outro sorteio. Sendo assim, os clubes já sabem o seu caminho até a final, que está marcada para o Monumental "U", em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro.
Quartas de Final:
- São Paulo x LDU ou Botafogo.
- River Plate ou Libertad x Universitario ou Palmeiras.
- Vélez Sarsfield x Racing
- Estudiantes x Flamengo
Semifinais:
- São Paulo, LDU ou Botafogo x River Plate, Libertad, Universitario ou Palmeiras.
- Vélez Sarsfield ou Racing x Estudiantes ou Flamengo