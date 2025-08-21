Chaveamento da Libertadores 2025: Tudo do próximo jogo do Palmeiras! Datas previstas, adversário e mandos de campo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Alviverde segue com a melhor campanha da competição internacional, até o momento, com 100% de aproveitamento desde a fase de grupos

O Palmeiras não deve ter vida dificil para chegar nas quartas de final da Libertadares 2025, nesta quinta-feira (21/08). Isso porque tem ampla vantagem sobre o Universitario.

Ida : Universitario 0 x 4 Palmeiras - Estádio Monumental "U".

: Universitario 0 x 4 Palmeiras - Estádio Monumental "U". Volta: Palmeiras x Universitario - Allianz Parque.

No jogo de ida, no Peru, o Verdão ganhou por 4 a 0. Com isso, pode até ser derrotado por três gols de saldo no Allianz Parque que se classifica para enfrentar River Plate ou Libertad.

O Alviverde mantém 100% de aproveitamento na competição internacional. Na fase de grupos, foram seis vitórias. Como obteve a liderança geral, decide o mata-mata sempre em casa.

Além da busca do tretacampeonato, para ser o time brasileiro com mais conquistas do torneio, os comandandos de Abel Ferreira já arrecadaram valores milionários nesta edição.

Fase de grupos : US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória

: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória Oitavas de final : US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões).



: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões). Quartas de final : US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões).



: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões). Semifinal : US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões).



: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões). Vice-campeão : US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões).



: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões). Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões).

Jogadores do Palmeiras celebram classificação na Libertadores - Cesar Greco/Palmeiras

Chaveamento da Libertadores 2025 até a final

A próxima etapa do mata-mata está prevista para as semanas de 17 de setembro e 24 de setembro. Os dias e horários ainda serão revelados pela organizadora do torneio sul-americano.

Jogos de ida : semana de 17 de setembro.

: semana de 17 de setembro. Jogos de volta: semana de 24 de setembro.

A Conmebol não realizará outro sorteio. Sendo assim, os clubes já sabem o seu caminho até a final, que está marcada para o Monumental "U", em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro.

Quartas de Final:

São Paulo x LDU ou Botafogo.



River Plate ou Libertad x Universitario ou Palmeiras.



Vélez Sarsfield x Racing



Estudiantes x Flamengo



Semifinais:

São Paulo, LDU ou Botafogo x River Plate, Libertad, Universitario ou Palmeiras.



Vélez Sarsfield ou Racing x Estudiantes ou Flamengo