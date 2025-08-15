fechar
Futebol | Notícia

Chaveamento da Libertadores 2025: Veja todos os confrontos das quartas-de-final

Cruzamentos já estão definidos desde o sorteio das oitavas-de-final e cada time já sabe o seu caminho até a Grande Final, dia 29 de novembro, no Peru

Por Victor Peixoto Publicado em 15/08/2025 às 19:08
Chaveamento da Libertadores 2025
Chaveamento da Libertadores 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Está tudo encerrado para as partidas de ida das oitavas-de-final da Libertadores 2025! Agora, restam apenas 90 minutos para garantir a classificação à próxima fase.

Os jogos da volta acontecem já na próxima semana, entre a terça (19) e a quinta-feira (21). Ao todo, seis brasileiros entram em campo e cinco deles podem se classificar, dado que Flamengo Internacional se enfrentam.

O Colorado é, também, o único time brasileiro que vai com desvantagem para a partida da volta.

Fortaleza e São Paulo empataram seus jogos em 0 x 0 e estão em "pé de igualdade" com seus adversários, enquanto que Botafogo Palmeiras venceram seus duelos e jogarão com vantagem nas partidas de volta.

Quais os oito times que disputarão as quartas-de-final? Só descobriremos na próxima semana, mas as previsões já podem começar a ser feitas, uma vez que o chaveamento já está todo definido até a Grande Final, marcada para 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

Chaveamento da Libertadores 2025

Os times da Chave 1 enfrentam o da Chave 2, os da Chave 3 os da Chave 4. Times de lados opostos só se enfrentam na Final.

Lado A

Chave 1

  • São Paulo x Atlético Nacional 
  • LDU x Botafogo

Chave 2

  • River Plate x Libertad
  • Universitario x Palmeiras

Lado B

Chave 3

  • Vélez Sarsfield x Fortaleza
  • Racing x Fortaleza

Chave 4

  • Cerro Porteño x Estudiantes
  • Flamengo Internacional

Mandos de campo das quartas-de-final

Os times de melhor campanha terão a vantagem de decidir em casa os jogos das quartas-de-final e da semifinal; times que avançaram em 1° tem vantagem contra times que avançarem em 2°, mesmo que tenham pontuação menor; veja o ranking:

Classificados em 1°

  1. Palmeiras
  2. São Paulo
  3. Racing
  4. River Plate
  5. Estudiantes
  6. Vélez Sársfield
  7. Internacional
  8. LDU

Classificados em 2°

  1. Botafogo
  2. Penãrol 
  3. Flamengo
  4. Atlético Nacional
  5. Libertad
  6. Fortaleza
  7. Universitario
  8. Cerro Porteño

Resultados dos jogos de ida

  • Fortaleza 0 x  0 Vélez Sársfield 
  • Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo
  • Peñarol 1 x 0 Racing 
  • Cerro Porteño  0 x 1 Estudiantes
  • Flamengo 1 x 0 Internacional 
  • Botafogo 1 x 0 LDU
  • Universitario 0 x 4 Palmeiras
  • Libertad 0 x  0 River Plate 

Regulamento

Chaveamento da Libertadores 2025: Quem tem vantagem na volta? Veja a situação dos 16 clubes nas oitavas de final
