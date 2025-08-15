Chaveamento da Libertadores 2025: Veja todos os confrontos das quartas-de-final
Cruzamentos já estão definidos desde o sorteio das oitavas-de-final e cada time já sabe o seu caminho até a Grande Final, dia 29 de novembro, no Peru
Está tudo encerrado para as partidas de ida das oitavas-de-final da Libertadores 2025! Agora, restam apenas 90 minutos para garantir a classificação à próxima fase.
Os jogos da volta acontecem já na próxima semana, entre a terça (19) e a quinta-feira (21). Ao todo, seis brasileiros entram em campo e cinco deles podem se classificar, dado que Flamengo e Internacional se enfrentam.
O Colorado é, também, o único time brasileiro que vai com desvantagem para a partida da volta.
Fortaleza e São Paulo empataram seus jogos em 0 x 0 e estão em "pé de igualdade" com seus adversários, enquanto que Botafogo e Palmeiras venceram seus duelos e jogarão com vantagem nas partidas de volta.
Quais os oito times que disputarão as quartas-de-final? Só descobriremos na próxima semana, mas as previsões já podem começar a ser feitas, uma vez que o chaveamento já está todo definido até a Grande Final, marcada para 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.
Chaveamento da Libertadores 2025
Os times da Chave 1 enfrentam o da Chave 2, os da Chave 3 os da Chave 4. Times de lados opostos só se enfrentam na Final.
Lado A
Chave 1
- São Paulo x Atlético Nacional
- LDU x Botafogo
Chave 2
- River Plate x Libertad
- Universitario x Palmeiras
Lado B
Chave 3
- Vélez Sarsfield x Fortaleza
- Racing x Fortaleza
Chave 4
- Cerro Porteño x Estudiantes
- Flamengo x Internacional
Mandos de campo das quartas-de-final
Os times de melhor campanha terão a vantagem de decidir em casa os jogos das quartas-de-final e da semifinal; times que avançaram em 1° tem vantagem contra times que avançarem em 2°, mesmo que tenham pontuação menor; veja o ranking:
Classificados em 1°
- Palmeiras
- São Paulo
- Racing
- River Plate
- Estudiantes
- Vélez Sársfield
- Internacional
- LDU
Classificados em 2°
- Botafogo
- Penãrol
- Flamengo
- Atlético Nacional
- Libertad
- Fortaleza
- Universitario
- Cerro Porteño
Resultados dos jogos de ida
- Fortaleza 0 x 0 Vélez Sársfield
- Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo
- Peñarol 1 x 0 Racing
- Cerro Porteño 0 x 1 Estudiantes
- Flamengo 1 x 0 Internacional
- Botafogo 1 x 0 LDU
- Universitario 0 x 4 Palmeiras
- Libertad 0 x 0 River Plate