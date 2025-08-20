Chaveamento da Libertadores 2025: Com Palmeiras, Botafogo e River, jogos de hoje (21/08) definem 3 vagas nas quartas
LDU x Botafogo, Palmeiras x Universitario, River Plate x Libertad são os últimos confrontos do dia pelas oitavas de final; veja quem tem vantagem
As oitavas de final da Libertadores 2025 terminam na noite desta quinta-feira (21/08), pois ocorrem os três últimos jogos de volta. As partida serão realizadas no Brasil, Equador e Argentina.
Com isso, conheceremos todos os oito classificados para as quartas de final. Dos duelos do dia, apenas o Palmeiras obtém ampla vantagem. O Verdão goleou o Universitario fora de casa por 4 a 0.
Botafogo também possui a vantagem do empate contra LDU. Já River Plate e Libertad empataram sem gols. Três equipes já garantiram vaga na próxima fase: Vélez Sarsfield, Racing e São Paulo.
Ainda restam os confrontos desta quarta-feira (20/08). A classificação rende uma premiação US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões), e não há o critério do gol fora de casa como desempate.
Libertadores 2025: Jogos de hoje (21/08)
LDU x Botafogo:
O resultado de 1 a 0 no Rio de Janeiro faz com que o Fogão se classifique se empatar. O time quatoriano precisa vencer por dois ou mais de diferença. Caso ganhe por um, penalidades máximas.
- Ida: Botafogo 1 x 0 LDU - Estádio Nilton Santos.
- Volta: 19h - LDU x Botafogo - Estádio Rodrigo Paz Delgado.
- Transmissão: Paramount+.
Palmeiras x Universitario:
O Verdão tem a situação mais tranquila. Por ter feito 4 a 0 como visitante, pode até ser derrotado por três gols que avança. O clube peruano precisa de um "milagre": cinco ou mais de saldo.
- Ida: Universitario 0 x 4 Palmeiras - Estádio Monumental "U"
Volta: Palmeiras x Universitario - Allianz Parque.
- Transmissão: ESPN e Disney+.
River Plate x Libertad:
Como empatarem, o vencedor do segundo confronto garante um lugar entre os oito melhores da competição internacional. Em caso de nova iguladade, a definição será nos pênaltis.
- Ida: Libertad 0 x 0 River Plate - Estádio Atanasio Girardot.
- Volta: River Plate x Libertad - Monumental de Nuñez.
- Transmissão: Paramount+.