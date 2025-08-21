fechar
Chaveamento da Libertadores 2025: Brasil e Argentina dominam duelos das quartas-de-final

Entre os times já classificados, três são argentinos e dois brasileiros; jogos desta quinta podem definir quartas com apenas equipes dos dois países

Por Victor Peixoto
As quartas-de-final da Libertadores 2025 estão quase definidas! Cinco dos oito times que disputarão a próxima fase da competição já estão classificados.

FlamengoSão PauloRacingVélez Sársfield Estudiantes aguardam os vencedores dos duelos desta quinta-feira (21) entre LDU e Botafogo, River Plate e Libertad e, por fim, Palmeiras x Universitario.

Portanto, poderemos ter umas quartas-de-final com quatro times brasileirosquatro times argentinos, feito que só aconteceu em uma única oportunidade, em 2022, e que pode se repetir.

Chaveamento das quartas-de-final da Libertadores 2025

Lado A

Chave 1

  • São Paulo (BRA) X LDU (EQU) ou Botafogo (BRA)

Chave 2

  • River Plate (ARG) ou Libertad (PAR) X Universitario (PER) ou Palmeiras (BRA)

Lado B

Chave 3

  • Vélez Sársfield (ARG) X Racing (ARG)

Chave 4

  •  Estudiantes (ARG) X Flamengo (BRA)

Brasil pode igualar número de títulos da Argentina na Libertadores

Outrora dominantes absolutos, os argentinos possuem 25 títulos da Libertadores, apenas um a mais que os brasileiros, que possuem 24 títulos.

O momento recente é totalmente favorável ao nosso País, que venceram a seis últimas edições, disputadas de 2019 pra cá, com direito a quatro finais disputadas por dois times brasileiros e as outras duas com vitórias sobre River e Boca, ambos argentinos.

Neste século, XI, os hermanos venceram 7 edições da Libertadores, enquanto os brasileiros levaram a melhor em 15 oportunidades.

Portanto, uma vantagem que no século passado era de 18 x 9, o dobro, se evaporou ao ponto de estar em vias de ser igualado e, até, superado.

