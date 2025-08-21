Chaveamento da Libertadores 2025: Brasil e Argentina dominam duelos das quartas-de-final
Entre os times já classificados, três são argentinos e dois brasileiros; jogos desta quinta podem definir quartas com apenas equipes dos dois países
As quartas-de-final da Libertadores 2025 estão quase definidas! Cinco dos oito times que disputarão a próxima fase da competição já estão classificados.
Flamengo, São Paulo, Racing, Vélez Sársfield e Estudiantes aguardam os vencedores dos duelos desta quinta-feira (21) entre LDU e Botafogo, River Plate e Libertad e, por fim, Palmeiras x Universitario.
Portanto, poderemos ter umas quartas-de-final com quatro times brasileiros e quatro times argentinos, feito que só aconteceu em uma única oportunidade, em 2022, e que pode se repetir.
Chaveamento das quartas-de-final da Libertadores 2025
Lado A
Chave 1
- São Paulo (BRA) X LDU (EQU) ou Botafogo (BRA)
Chave 2
- River Plate (ARG) ou Libertad (PAR) X Universitario (PER) ou Palmeiras (BRA)
Lado B
Chave 3
- Vélez Sársfield (ARG) X Racing (ARG)
Chave 4
- Estudiantes (ARG) X Flamengo (BRA)
Brasil pode igualar número de títulos da Argentina na Libertadores
Outrora dominantes absolutos, os argentinos possuem 25 títulos da Libertadores, apenas um a mais que os brasileiros, que possuem 24 títulos.
O momento recente é totalmente favorável ao nosso País, que venceram a seis últimas edições, disputadas de 2019 pra cá, com direito a quatro finais disputadas por dois times brasileiros e as outras duas com vitórias sobre River e Boca, ambos argentinos.
Neste século, XI, os hermanos venceram 7 edições da Libertadores, enquanto os brasileiros levaram a melhor em 15 oportunidades.
Portanto, uma vantagem que no século passado era de 18 x 9, o dobro, se evaporou ao ponto de estar em vias de ser igualado e, até, superado.