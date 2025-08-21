Jogos de hoje (21/08/25): Veja onde assistir ao vivo e horários
Quinta-feira marca o encerramento das oitavas de final da Libertadores e Sul-Americana. Galo, Botafogo e Palmeiras entram em campo
A quinta-feira (21/08), contará com várias opções de partidas de futebol ao vivo! A data fica marcada pelo encerramento das oitavas de final de Libertadores e Sul-Americana.
Na Europa, ocorrem os jogos de ida dos play-offs de classificação para Liga Europa e UEFA Conference League.
Abaixo, confira a tabela completa, onde assistir ao vivo e horários das partidas. É importante informar que, caso ocorram mudanças na programação, as responsabilidades serão das emissoras responsáveis pela transmissão dos jogos.
Jogos de futebol hoje (21 de agosto de 2025)
Copa Libertadores 2025
Oitavas de final - Jogo de volta
- 19h00 - LDU x Botafogo - Paramount+
- 21h30 - River Plate x Libertad - Paramount+
- 21h30 - Palmeiras x Universitario - ESPN e Disney+
Copa Sul-Americana 2025
Oitavas de final - Jogo de volta
- 19h00 - Godoy Cruz x Atlético-MG - ESPN+ e Disney+
- 21h30 - Lanús x Central Córdoba - Paramount+
Conference League
Playoffs - Jogo de ida
- 15h00 - Polissya x Fiorentina - Xsports
- 16h00 - Crystal Palace x Fredrikstad
Campeonato Paulista Feminino
7ª rodada - Primeira fase
- 15h00 - Realidade Jovem x Corinthians - Record News, CazéTV, Space e HBO Max
Brasileirão Sub-20 Feminino
Final - Jogo único
- 15h30 - Internacional x Botafogo - SporTV
- 18h00 - Flamengo x Corinthians - SporTV
Copa Centro-Americana da Concacaf
4ª rodada - Fase de grupos
- 23h00 - Alianza x Alajuelense - Disney+
- 23h00 - Real Estelí x Hércules - Disney+
Copa do Caribe da Concacaf
1ª rodada
- 21h00 - Defense Force x Juventus de Cayes - Disney+
NWSL
17ª rodada
- 23h30 - Angel City x Orlando Pride - Xsports e Canal GOAT