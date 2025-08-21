fechar
Jogos de hoje (21/08/25): Veja onde assistir ao vivo e horários

Quinta-feira marca o encerramento das oitavas de final da Libertadores e Sul-Americana. Galo, Botafogo e Palmeiras entram em campo

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 21/08/2025 às 8:42
Imagem de duelo entre Palmeiras e Universitario
Imagem de duelo entre Palmeiras e Universitario - Reprodução: Cesar Greco/ Palmeiras

A quinta-feira (21/08), contará com várias opções de partidas de futebol ao vivo! A data fica marcada pelo encerramento das oitavas de final de Libertadores e Sul-Americana.

Na Europa, ocorrem os jogos de ida dos play-offs de classificação para Liga Europa e UEFA Conference League.

Abaixo, confira a tabela completa, onde assistir ao vivo e horários das partidas. É importante informar que, caso ocorram mudanças na programação, as responsabilidades serão das emissoras responsáveis pela transmissão dos jogos.

Jogos de futebol hoje (21 de agosto de 2025)

Copa Libertadores 2025

Oitavas de final - Jogo de volta

  • 19h00 - LDU x Botafogo - Paramount+
  • 21h30 - River Plate x Libertad - Paramount+
  • 21h30 - Palmeiras x Universitario - ESPN e Disney+

Copa Sul-Americana 2025

Oitavas de final - Jogo de volta

  • 19h00 - Godoy Cruz x Atlético-MG - ESPN+ e Disney+
  • 21h30 - Lanús x Central Córdoba - Paramount+

Conference League

Playoffs - Jogo de ida

  • 15h00 - Polissya x Fiorentina - Xsports
  • 16h00 - Crystal Palace x Fredrikstad

Campeonato Paulista Feminino

7ª rodada - Primeira fase

  • 15h00 - Realidade Jovem x Corinthians - Record News, CazéTV, Space e HBO Max

Brasileirão Sub-20 Feminino

Final - Jogo único

  • 15h30 - Internacional x Botafogo - SporTV
  • 18h00 - Flamengo x Corinthians - SporTV

Copa Centro-Americana da Concacaf

4ª rodada - Fase de grupos

  • 23h00 - Alianza x Alajuelense - Disney+
  • 23h00 - Real Estelí x Hércules - Disney+

Copa do Caribe da Concacaf

1ª rodada

  • 21h00 - Defense Force x Juventus de Cayes - Disney+

NWSL

17ª rodada

  • 23h30 - Angel City x Orlando Pride - Xsports e Canal GOAT

