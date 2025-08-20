fechar
Onde assistir | Notícia

Jogos de hoje (20/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

O dia reserva vários confrontos dos playoffs da Champions League e também duelos de volta das oitavas de final da Libertadores da América

Por Robert Sarmento Publicado em 20/08/2025 às 4:03
Disputa de bola entre jogador do Inter e do Flamengo
Disputa de bola entre jogador do Inter e do Flamengo - Ricardo Duarte/Internacional

Os jogos de hoje (18/08/25) são muitos! Tem Champions League, Libertadores, Copa Sul-Americana e Brasileirão. Entre os destaques, há Internacional e Flamengo em campo no Beira-Rio.

Além disso, Juventede e Vasco fazem partida atrasada. Na Europa, chama a atenção Fenerbahçe e Benfica pelos playoffs da principal competição de clubes do 'Velho Continente'.

Leia Também

Abaixo, veja a tabela do futebol, onde assistir ao vivo e horários. É importante informar que, se houver mudança na programação, as responsabilidades serão das próprias emissoras.

Jogos de futebol hoje (20 de agosto de 2025)

Uefa Champions League

Playoffs - Jogo de ida

  • 16h - Fenerbahçe x Benfica - TNT e HBO Max
  • 16h - Basel x Copenhague - Space e HBO Max
  • 16h - Celtic x Kairat - HBO Max
  • 16h - Bodo/Glimt x Sturm Graz - HBO Max

Libertadores 2025

Oitavas de final - Jogo de volta

  • 19h - Estudiantes x Cerro Porteño - ESPN4 e Disney+
  • 21h30 - Internacional x Flamengo - TV Globo, Globoplay, ESPN e Disney+

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Copa Sul-Americana 2025

Oitavas de final - Jogo de volta

  • 19h - Cienciano x Bolívar - Paramount+
  • 21h30 - Universidad Católica-EQU x Alianza Lima - Paramount+
  • 21h30 - Independiente x Universidad de Chile - ESPN4 e Disney+

Brasileirão Série A

14ª rodada - Jogo atrasado

  • 19h - Juventude x Vasco - Premiere e Globoplay

Copa do Nordeste 2025

Semifinal - Jogo único

  • 21h30 - Bahia x Ceará - SBT Nordeste, ESPN2, Disney+ e Premiere
  • 21h30 - CSA x Confiança - Premiere

Leagues Cup 2025

Quartas de final - Jogo único

  • 21h - Inter Miami x Tigres - Apple TV
  • 21h50 - Toluca x Orlando City - Apple TV
  • 00h - Seattle Sounders x Puebla- Apple TV
  • 00h45 - Los Angeles Galaxy x Pachuca - Apple TV

Supercopa Saudita

Semifinal - Jogo único

  • 09h - Al Qadsiah x Al Ahli - SporTV2, Canal GOAT, BandSports, Bandplay, YouTube da Band e Newco Play

Campeonato Japonês

30ª rodada

  • 07h - Sanfrecce Hiroshima x Vissel Kobe - Xsports e Canal GOAT

Campeonato Inglês (Terceira Divisão)

4ª rodada

  • 16h - Bolton x Reading - Disney+

Campeonato Paulista Feminino

7ª rodada - Primeira fase

  • 15h - Taubaté x Palmeiras - UOL Play

Brasileirão Sub-20

Final - Jogo único

  • 18h - RB Bragantino sub-20 x Palmeiras - SporTV e Globoplay

Copa Centro-Americana da Concacaf

4ª rodada - Fase de grupos

  • 23h - Real CD España x Cacique Diriangén - Disney+
  • 23h - Cartagines x Verdes - Disney+
  • 23h - Alajuelense x América - Disney+

Copa dos Campeões Feminina da Concacaf

1ª rodada

  • 20h - Gotham x Monterrey - Disney+
  • 21h - CAI x Deportivo Saprissa - Disney+

Leia também

Thiago Galhardo no BBB? Atacante do Santa Cruz não descarta possibilidade: "É real"
BBB

Thiago Galhardo no BBB? Atacante do Santa Cruz não descarta possibilidade: "É real"
Santa Cruz 1x1 Altos: Veja melhores momentos da decisão pela Série D
Campeonato Brasileiro

Santa Cruz 1x1 Altos: Veja melhores momentos da decisão pela Série D

Compartilhe

Tags