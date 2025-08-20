Jogos de hoje (20/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
O dia reserva vários confrontos dos playoffs da Champions League e também duelos de volta das oitavas de final da Libertadores da América
Os jogos de hoje (18/08/25) são muitos! Tem Champions League, Libertadores, Copa Sul-Americana e Brasileirão. Entre os destaques, há Internacional e Flamengo em campo no Beira-Rio.
Além disso, Juventede e Vasco fazem partida atrasada. Na Europa, chama a atenção Fenerbahçe e Benfica pelos playoffs da principal competição de clubes do 'Velho Continente'.
Abaixo, veja a tabela do futebol, onde assistir ao vivo e horários. É importante informar que, se houver mudança na programação, as responsabilidades serão das próprias emissoras.
Jogos de futebol hoje (20 de agosto de 2025)
Uefa Champions League
Playoffs - Jogo de ida
- 16h - Fenerbahçe x Benfica - TNT e HBO Max
- 16h - Basel x Copenhague - Space e HBO Max
- 16h - Celtic x Kairat - HBO Max
- 16h - Bodo/Glimt x Sturm Graz - HBO Max
Libertadores 2025
Oitavas de final - Jogo de volta
- 19h - Estudiantes x Cerro Porteño - ESPN4 e Disney+
- 21h30 - Internacional x Flamengo - TV Globo, Globoplay, ESPN e Disney+
Copa Sul-Americana 2025
Oitavas de final - Jogo de volta
- 19h - Cienciano x Bolívar - Paramount+
- 21h30 - Universidad Católica-EQU x Alianza Lima - Paramount+
- 21h30 - Independiente x Universidad de Chile - ESPN4 e Disney+
Brasileirão Série A
14ª rodada - Jogo atrasado
- 19h - Juventude x Vasco - Premiere e Globoplay
Copa do Nordeste 2025
Semifinal - Jogo único
- 21h30 - Bahia x Ceará - SBT Nordeste, ESPN2, Disney+ e Premiere
- 21h30 - CSA x Confiança - Premiere
Leagues Cup 2025
Quartas de final - Jogo único
- 21h - Inter Miami x Tigres - Apple TV
- 21h50 - Toluca x Orlando City - Apple TV
- 00h - Seattle Sounders x Puebla- Apple TV
- 00h45 - Los Angeles Galaxy x Pachuca - Apple TV
Supercopa Saudita
Semifinal - Jogo único
- 09h - Al Qadsiah x Al Ahli - SporTV2, Canal GOAT, BandSports, Bandplay, YouTube da Band e Newco Play
Campeonato Japonês
30ª rodada
- 07h - Sanfrecce Hiroshima x Vissel Kobe - Xsports e Canal GOAT
Campeonato Inglês (Terceira Divisão)
4ª rodada
- 16h - Bolton x Reading - Disney+
Campeonato Paulista Feminino
7ª rodada - Primeira fase
- 15h - Taubaté x Palmeiras - UOL Play
Brasileirão Sub-20
Final - Jogo único
- 18h - RB Bragantino sub-20 x Palmeiras - SporTV e Globoplay
Copa Centro-Americana da Concacaf
4ª rodada - Fase de grupos
- 23h - Real CD España x Cacique Diriangén - Disney+
- 23h - Cartagines x Verdes - Disney+
- 23h - Alajuelense x América - Disney+
Copa dos Campeões Feminina da Concacaf
1ª rodada
- 20h - Gotham x Monterrey - Disney+
- 21h - CAI x Deportivo Saprissa - Disney+