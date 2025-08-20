fechar
Blog do Torcedor | Notícia

Semifinais da Copa do Nordeste 2025: Veja os resultados e confronto da final

Bahia x Ceará e CSA x Confiança realizaram os jogos das semifinais do torneio regional, na noite desta quarta-feira, 20 de agosto de 2025

Por Davi Saboya Publicado em 20/08/2025 às 21:31
Imagem da Orelhuda, a taça da Copa do Nordeste e desejo dos clubes
Imagem da Orelhuda, a taça da Copa do Nordeste e desejo dos clubes - DIVULGAÇÃO/CBF

As semifinais da Copa do Nordeste acontecem na noite desta quarta-feira (20). Bahia x Ceará e CSA x Confiança briga para disputar a grande final. 

Leia Também

O confronto entre Bahia x Ceará será transmitido de graça e com exclusividade pela TV Jornal/SBT. Vale lembrar que em caso de empates nas sêmis a decisão vai para os pênaltis.

Transmissão de Bahia x Ceará ao vivo

Apenas a grande será disputada em jogos de ida e volta. O time que chegar na final da Copa do Nordeste fatura, no mínimo, a premiação de R$ 1,4 milhão (bruto). Essa é a premiação destinada ao vice-campeão.

O campeão ainda ganha R$ 2,2 milhões (bruto) e uma vaga direto na terceira fase da Copa do Brasil 2026.

Essa vaga no torneio nacional da próxima temporada ainda equivale a quantia de participação de mais de R$ 2 milhões.

Veja os resultados das semifinais da Copa do Nordeste

  • Bahia x Ceará*
  • CSA x Confiança*

*Resultados serão atualizados em tempo real

Leia também

Transmissão CSA x Confiança ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Copa do Nordeste

Transmissão CSA x Confiança ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
CSA x Confiança: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Copa do Nordeste

CSA x Confiança: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags