Semifinais da Copa do Nordeste 2025: Veja os resultados e confronto da final
Bahia x Ceará e CSA x Confiança realizaram os jogos das semifinais do torneio regional, na noite desta quarta-feira, 20 de agosto de 2025
As semifinais da Copa do Nordeste acontecem na noite desta quarta-feira (20). Bahia x Ceará e CSA x Confiança briga para disputar a grande final.
O confronto entre Bahia x Ceará será transmitido de graça e com exclusividade pela TV Jornal/SBT. Vale lembrar que em caso de empates nas sêmis a decisão vai para os pênaltis.
Transmissão de Bahia x Ceará ao vivo
Apenas a grande será disputada em jogos de ida e volta. O time que chegar na final da Copa do Nordeste fatura, no mínimo, a premiação de R$ 1,4 milhão (bruto). Essa é a premiação destinada ao vice-campeão.
O campeão ainda ganha R$ 2,2 milhões (bruto) e uma vaga direto na terceira fase da Copa do Brasil 2026.
Essa vaga no torneio nacional da próxima temporada ainda equivale a quantia de participação de mais de R$ 2 milhões.
Veja os resultados das semifinais da Copa do Nordeste
- Bahia x Ceará*
- CSA x Confiança*
*Resultados serão atualizados em tempo real