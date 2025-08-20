Semifinais da Copa do Nordeste 2025: Veja os resultados e confronto da final

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Bahia x Ceará e CSA x Confiança realizaram os jogos das semifinais do torneio regional, na noite desta quarta-feira, 20 de agosto de 2025

As semifinais da Copa do Nordeste acontecem na noite desta quarta-feira (20). Bahia x Ceará e CSA x Confiança briga para disputar a grande final.

Leia Também Copa do Nordeste: TV Jornal transmite semifinal entre Bahia x Ceará

O confronto entre Bahia x Ceará será transmitido de graça e com exclusividade pela TV Jornal/SBT. Vale lembrar que em caso de empates nas sêmis a decisão vai para os pênaltis.

Transmissão de Bahia x Ceará ao vivo

Apenas a grande será disputada em jogos de ida e volta. O time que chegar na final da Copa do Nordeste fatura, no mínimo, a premiação de R$ 1,4 milhão (bruto). Essa é a premiação destinada ao vice-campeão.

O campeão ainda ganha R$ 2,2 milhões (bruto) e uma vaga direto na terceira fase da Copa do Brasil 2026.

Essa vaga no torneio nacional da próxima temporada ainda equivale a quantia de participação de mais de R$ 2 milhões.

Veja os resultados das semifinais da Copa do Nordeste

Bahia x Ceará*

CSA x Confiança*

*Resultados serão atualizados em tempo real