Copa do Nordeste: TV Jornal transmite semifinal entre Bahia x Ceará
O duelo único é válido pela semifinal da Copa do Nordeste. Em caso de empate no tempo normal, em Salvador, a decisão vai para os pênaltis
Bahia x Ceará se enfrentam nesta terça-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. O duelo único é válido pela semifinal da Copa do Nordeste. A TV Jornal transmite a decisão com exclusividade e de graça na TV aberta.
Aroldo Costa narra o duelo e Igor Moura realiza os comentários. Além disso, grande equipe de reportagem estará na beira do campo contando todos os detalhes do jogo.
A emissora é a casa do Nordestão desde o ano de 2018. Em todos os jogos, leva a emoção da competição para a casa do telespectador e ainda atinge o topo da audiência.
Desempate nos pênaltis
Em caso de empate no tempo normal, a decisão entre Bahia x Ceará vai para os pênaltis. O vencedor pega o clube que levar a melhor do confronto entre CSA x Confiança.
O confronto entre o Azulão e o Dragão também acontece nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília). O duelo único acontece no estádio Rei Pelé, em Maceió, capital de Alagoas.
Premiação da Copa do Nordeste
O time que chegar na final da Copa do Nordeste fatura, no mínimo, a premiação de R$ 1,4 milhão (bruto). Essa é a premiação destinada ao vice-campeão.
O campeão ainda ganha R$ 2,2 milhões (bruto) e uma vaga direto na terceira fase da Copa do Brasil 2026. Essa vaga no torneio nacional da próxima temporada ainda equivale a quantia de participação de mais de R$ 2 milhões.
Em alta na Série A
Bahia e Ceará estão com uma boa campanha na Série A, principalmente o Tricolor de Aço. O time do técnico Rogério Ceni é o 4º colocado com 33 pontos. Já o Vozão ocupa a 10ª posição com 25 pontos.
De um lado, o Bahia vem de uma vitória fora de casa sobre o Corinthians pela Série A. Do outro, o Ceará venceu em casa o Bragantino, na última rodada.
Ficha do jogo
Bahia
Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cauly, Kayky e Luciano Rodríguez.
Técnico: Rogério Ceni.
Ceará
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul.
Técnico: Léo Condé.
- Local: Arena Fonte Nova, em Salvador-BA.
- Horário: 21h30 (de Brasília).
- Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI).
- Assistentes: Márcio Iglesias Araújo Silva e Mauro Cezar Evangelista de Sousa (ambos do PI).
- VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL).
- Onde assistir: TV Jornal/SBT (TV aberta).