Onde assistir | Notícia

CSA x Confiança: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Azulão tenta retomar o bom momento para chegar à sua 1ª final, enquanto o Dragão vive ótima fase e vem embalado por 7 jogos de invencibilidade.

Por João Victor Tavares Publicado em 19/08/2025 às 17:07
Imagem de jogo entre CSA e Confiança
Imagem de jogo entre CSA e Confiança - Allan Max/CSA

CSA e Confiança se encontram nesta quarta-feira, 20 de agosto, pela semifinal da Copa do Nordeste 2025. O confronto acontece a partir das 21h30 (horário de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Alagoas.

Como chegam as equipes?

O time alagoano garantiu o mando de campo após melhor campanha na 1ª fase e busca sua primeira final da história. No entanto, vive momento instável: são três jogos sem vencer, incluindo um empate por 2 a 2 com o Ituano pela Série C.

Fora do G-8, a equipe tenta reencontrar o bom futebol sob o comando de Higo Magalhães.

O Dragão chega embalado após eliminar o Vitória fora de casa nas quartas. Último classificado do Grupo B, o time sergipano cresceu na Série C e entrou no G-8 com boa sequência recente: 4 vitórias e 2 empates.

A equipe comandada por Luizinho Vieira venceu o Floresta por 1 a 0 no último jogo.

Onde assistir ao jogo CSA x Confiança ao vivo?

O confronto entre CSA e Confiança contará com transmissão ao vivo do pay-per-view do Premiere.

Ficha de jogo

  • Data: Quarta-feira, 20 de agosto de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Rei Pelé, Alagoas
  • Transmissão: Premiere

Prováveis escalações

CSA

Gabriel Felix; Felipe Albuquerque, Betão, Eduardo Biazus, Roberto; Camacho, Gustavo Nicola, Brayannn; Ciel, Guilherme Cachoeira, Tiago Marques

Confiança

Felipe Scheibig; Lenon, Valdo, Eduardo Moura, Airton; Ronald Camarão, Luiz Otávio, Jhon Cley, Renan; Maikon Aquino, Neto Oliveira

