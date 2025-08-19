fechar
Fluminense x América de Cali: onde assistir ao vivo, horário e escalaçõies

Tricolor carioca tem a vantagem do empate contra o América de Cali no Maracanã. Colombianos precisam vencer por dois gols para avançar.

Por João Victor Tavares Publicado em 19/08/2025 às 13:56 | Atualizado em 19/08/2025 às 14:04
Jogadores do Fluminense abraçados após gol na temporada
Jogadores do Fluminense abraçados após gol na temporada - Lucas Mercon/Fluminense

Na noite desta terça-feira (19), Fluminense x América de Cali se enfrentam, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida será válida pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2025.

Como chegam as equipes?

O Fluminense entra em campo nesta noite com a vantagem do empate, após ter vencido o confronto de ida. Na última terça-feira (12), o Tricolor superou o América de Cali por 2 a 1, no Estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia.

Para avançar à próxima fase, o América de Cali precisa vencer no Maracanã por uma diferença de dois gols. Caso o time visitante vença por apenas um gol, a decisão será levada para os pênaltis.

O vencedor desse confronto conhecerá seu adversário apenas na próxima quinta-feira (21), após o jogo entre Central Córdoba e Lanús. No duelo de ida, o Central Córdoba levou a melhor, vencendo em casa por 1 a 0.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Fluminense e América de Cali contará com transmissão ao vivo no SBT (canal aberto) e no Paramount + (streaming)

Ficha de jogo

  • Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro
  • Data/hora: 19/08/2025, às 21h30min (de Brasília)
  • Transmissão: SBT e Paramount+

Prováveis escalações

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato (Ganso); Serna, Everaldo e Canobbio. Técnico: Renato Gaúcho.

América de Cali

Soto; Candelo, Mina, Pestaña e Tovar; Carrascal, Navarro e Escobar; Barrios, Lucumí e Ramos. Técnico: Jorge Orosmán.

Arbitragem

Alexis Herrera (VEN), auxiliado por Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN) / Juan Soto (VEN) comanda o VAR

