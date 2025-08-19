Fluminense x América de Cali: onde assistir ao vivo, horário e escalaçõies
Tricolor carioca tem a vantagem do empate contra o América de Cali no Maracanã. Colombianos precisam vencer por dois gols para avançar.
Na noite desta terça-feira (19), Fluminense x América de Cali se enfrentam, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida será válida pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2025.
Como chegam as equipes?
O Fluminense entra em campo nesta noite com a vantagem do empate, após ter vencido o confronto de ida. Na última terça-feira (12), o Tricolor superou o América de Cali por 2 a 1, no Estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia.
Para avançar à próxima fase, o América de Cali precisa vencer no Maracanã por uma diferença de dois gols. Caso o time visitante vença por apenas um gol, a decisão será levada para os pênaltis.
O vencedor desse confronto conhecerá seu adversário apenas na próxima quinta-feira (21), após o jogo entre Central Córdoba e Lanús. No duelo de ida, o Central Córdoba levou a melhor, vencendo em casa por 1 a 0.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Fluminense e América de Cali contará com transmissão ao vivo no SBT (canal aberto) e no Paramount + (streaming)
Ficha de jogo
- Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro
- Data/hora: 19/08/2025, às 21h30min (de Brasília)
- Transmissão: SBT e Paramount+
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis escalações
Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato (Ganso); Serna, Everaldo e Canobbio. Técnico: Renato Gaúcho.
América de Cali
Soto; Candelo, Mina, Pestaña e Tovar; Carrascal, Navarro e Escobar; Barrios, Lucumí e Ramos. Técnico: Jorge Orosmán.
Arbitragem
Alexis Herrera (VEN), auxiliado por Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN) / Juan Soto (VEN) comanda o VAR