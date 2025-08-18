Athletic x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Athletic tenta se recuperar após quatro jogos sem vitória, enquanto o Criciúma chega embalado por virada histórica sobre o Athletico.

O Athletic recebe o Criciúma nesta segunda-feira (18) às 21h (de Brasília) no Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei, em duelo válida pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Como chegam as equipes?

O Athletic vive um momento de oscilação: saiu de seis jogos de invencibilidade para uma sequência de quatro partidas sem vencer, vindo de derrota para o CRB por 1 a 0. Com 24 pontos, começou a rodada em 15º lugar, apenas três acima da zona de rebaixamento.

Já o Criciúma chega embalado após uma virada histórica sobre o Athletico, vencendo por 4 a 2 depois de estar perdendo por 2 a 0. O time de Eduardo Baptista soma 32 pontos e, nos últimos seis jogos, sofreu apenas uma derrota.

Onde assistir ao vivo?

Transmissão: ESPN e Disney+

Ficha de jogo

Data: Segunda-feira, 18 de agosto de 2025

Segunda-feira, 18 de agosto de 2025 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Estádio Joaquim Portugal, São João del-Rei (MG)

Estádio Joaquim Portugal, São João del-Rei (MG) Competição: Série B do Campeonato Brasileiro – 22ª rodada

Série B do Campeonato Brasileiro – 22ª rodada Transmissão: ESPN e Disney+

Escalações prováveis

Athletic

Adriel; Douglas Silva, Marcelo Ajul, Sidimar e Yuri Silva (Rodrigo Gelado); Fabrício Isidoro, Fernando Martinez e David Braga; Welinton Torrão, Max e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte

Criciúma

Alisson; Yan Souto, Marcelo Benevenuto e Luciano Castán; Leo Maná (Luiz Henrique), Matheus Trindade, Gui Lobo, Jhonata Robert e Felipinho; Diego Gonçalves e Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista