Athletic x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Athletic tenta se recuperar após quatro jogos sem vitória, enquanto o Criciúma chega embalado por virada histórica sobre o Athletico.

Por João Victor Tavares Publicado em 18/08/2025 às 13:02
Jogadores do Criciúma comemorando gol na temporada 2025
Jogadores do Criciúma comemorando gol na temporada 2025 - Celso da Luz/Criciúma

O Athletic recebe o Criciúma nesta segunda-feira (18) às 21h (de Brasília) no Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei, em duelo válida pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Como chegam as equipes?

O Athletic vive um momento de oscilação: saiu de seis jogos de invencibilidade para uma sequência de quatro partidas sem vencer, vindo de derrota para o CRB por 1 a 0. Com 24 pontos, começou a rodada em 15º lugar, apenas três acima da zona de rebaixamento.

Já o Criciúma chega embalado após uma virada histórica sobre o Athletico, vencendo por 4 a 2 depois de estar perdendo por 2 a 0. O time de Eduardo Baptista soma 32 pontos e, nos últimos seis jogos, sofreu apenas uma derrota.

Onde assistir ao vivo?

Ficha de jogo

  • Data: Segunda-feira, 18 de agosto de 2025
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Estádio Joaquim Portugal, São João del-Rei (MG)
  • Competição: Série B do Campeonato Brasileiro – 22ª rodada
  • Transmissão: ESPN e Disney+

Escalações prováveis

Athletic

Adriel; Douglas Silva, Marcelo Ajul, Sidimar e Yuri Silva (Rodrigo Gelado); Fabrício Isidoro, Fernando Martinez e David Braga; Welinton Torrão, Max e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte

Criciúma

Alisson; Yan Souto, Marcelo Benevenuto e Luciano Castán; Leo Maná (Luiz Henrique), Matheus Trindade, Gui Lobo, Jhonata Robert e Felipinho; Diego Gonçalves e Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista

