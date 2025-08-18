Volta Redonda x CRB: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Galo da Pajuçara vem de vitória sobre o Athletic e busca novo resultado positivo para se aproximar do G-4. Voltaço esperar deixar a zona da degola
O Volta Redonda recebe o CRB na próxima segunda-feira (18/08), às 19h00 (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em competição válida pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O Volta Redonda inicia esta rodada no 17º lugar, abrindo a zona de rebaixamento com apenas 22 pontos. O time ainda não venceu nas duas últimas partidas e depende da reação imediata para evitar a queda.
Já o CRB, com 28 pontos, ocupa a 11ª posição e espera se aproximar do G4. O time vive um bom momento na Série B após ter vencido o Athletic por 1 a 0, se consolidando como uma força na parte intermediária da tabela.
Onde assistir Volta Redonda x CRB ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.
Ficha técnica
- Data e Horário: 18/08 - 16h00 (horário de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 22
- Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)
- Onde Assistir: Disney+
Prováveis Escalações
Volta Redonda: Jean Drosny, Wellington Silva, Fabrício, Gabriel Bahia, Sanchez, André Luiz, Daniel Cabral, Raí, João Pedro, MV e Ítalo Carvalho. Técnico: Rogério Corrêa
CRB: Matheus Albino; Weverton, Henri, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Giovanni e Danielzinho; Thiaguinho, Douglas Baggio e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca