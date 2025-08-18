Classificação Série B 2025 atualizada: veja G-4 e zona de rebaixamento da competição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Líder da competição, Coritiba segue firme rumo ao acesso à Série A. Goiás e Chapecoense buscam se aproximar da briga pela ponta da tabela

A Série B segue a todo vapor e já começa a definir quais clubes irão brigar por acesso e rebaixamento ao final da competição.

O líder Coritiba venceu o Novorizontino na última rodada, por 2 a 1, em vitória importantíssima para as pretensões da equipe. O Tigre do Vale segue em quarto lugar.

O vice-líder Goiás está um ponto atrás do Coxa. A Chapecoense está na terceira colocação. No outro lado da tabela, o lanterna Amazonas ficou no empate contra o América-MG, em casa. O Coelho também briga contra o rebaixamento à Série C.