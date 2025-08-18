fechar
Classificação Série B 2025 atualizada: veja G-4 e zona de rebaixamento da competição

Líder da competição, Coritiba segue firme rumo ao acesso à Série A. Goiás e Chapecoense buscam se aproximar da briga pela ponta da tabela

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 18/08/2025 às 14:13
Taça da Série B
Taça da Série B - Reprodução/ CBF

A Série B segue a todo vapor e já começa a definir quais clubes irão brigar por acesso e rebaixamento ao final da competição.

O líder Coritiba venceu o Novorizontino na última rodada, por 2 a 1, em vitória importantíssima para as pretensões da equipe. O Tigre do Vale segue em quarto lugar.

O vice-líder Goiás está um ponto atrás do Coxa. A Chapecoense está na terceira colocação. No outro lado da tabela, o lanterna Amazonas ficou no empate contra o América-MG, em casa. O Coelho também briga contra o rebaixamento à Série C.

Pos Clube Pts J V E D GP GC

SG
1 Coritiba 42 22 12 6 4 24 15 9
2 Goiás 41 22 12 5 5 28 20 8
3 Chapecoense 37 22 11 4 7 30 20 10
4 Novorizontino 36 22 9 9 4 25 19 6
5 Remo 34 22 8 10 4 24 20 4
6 Vila Nova 33 22 10 3 9 22 20 2
7 Criciúma 32 21 9 5 7 27 20 7
8 Cuiabá 32 22 9 5 8 25 25 0
9 Avaí 32 21 8 8 5 29 21 8
10 Ferroviária 29 22 7 8 7 25 24 1
11 CRB 28 21 8 4 9 23 21 2
12 Athletico-PR 27 22 7 6 9 28 32 -4
13 Atlético-GO 27 22 6 9 7 22 24 -2
14 Operário 26 21 7 5 9 23 22 1
15 Athletic 24 21 7 3 11 23 28 -5
16 América-MG 22 22 6 4 12 23 31 -8
17 Volta Redonda 22 21 5 7 9 14 23 -9
18 Botafogo-SP 22 22 5 7 10 15 31 -16
19 Paysandu 21 22 4 9 9 19 25 -6
20 Amazonas FC 21 22 4 9 9 23 31 -8

