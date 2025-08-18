Serie B | Notícia
Classificação Série B 2025 atualizada: veja G-4 e zona de rebaixamento da competição
Líder da competição, Coritiba segue firme rumo ao acesso à Série A. Goiás e Chapecoense buscam se aproximar da briga pela ponta da tabela
A Série B segue a todo vapor e já começa a definir quais clubes irão brigar por acesso e rebaixamento ao final da competição.
O líder Coritiba venceu o Novorizontino na última rodada, por 2 a 1, em vitória importantíssima para as pretensões da equipe. O Tigre do Vale segue em quarto lugar.
O vice-líder Goiás está um ponto atrás do Coxa. A Chapecoense está na terceira colocação. No outro lado da tabela, o lanterna Amazonas ficou no empate contra o América-MG, em casa. O Coelho também briga contra o rebaixamento à Série C.
|Pos
|Clube
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|
SG
|1
|Coritiba
|42
|22
|12
|6
|4
|24
|15
|9
|2
|Goiás
|41
|22
|12
|5
|5
|28
|20
|8
|3
|Chapecoense
|37
|22
|11
|4
|7
|30
|20
|10
|4
|Novorizontino
|36
|22
|9
|9
|4
|25
|19
|6
|5
|Remo
|34
|22
|8
|10
|4
|24
|20
|4
|6
|Vila Nova
|33
|22
|10
|3
|9
|22
|20
|2
|7
|Criciúma
|32
|21
|9
|5
|7
|27
|20
|7
|8
|Cuiabá
|32
|22
|9
|5
|8
|25
|25
|0
|9
|Avaí
|32
|21
|8
|8
|5
|29
|21
|8
|10
|Ferroviária
|29
|22
|7
|8
|7
|25
|24
|1
|11
|CRB
|28
|21
|8
|4
|9
|23
|21
|2
|12
|Athletico-PR
|27
|22
|7
|6
|9
|28
|32
|-4
|13
|Atlético-GO
|27
|22
|6
|9
|7
|22
|24
|-2
|14
|Operário
|26
|21
|7
|5
|9
|23
|22
|1
|15
|Athletic
|24
|21
|7
|3
|11
|23
|28
|-5
|16
|América-MG
|22
|22
|6
|4
|12
|23
|31
|-8
|17
|Volta Redonda
|22
|21
|5
|7
|9
|14
|23
|-9
|18
|Botafogo-SP
|22
|22
|5
|7
|10
|15
|31
|-16
|19
|Paysandu
|21
|22
|4
|9
|9
|19
|25
|-6
|20
|Amazonas FC
|21
|22
|4
|9
|9
|23
|31
|-8
