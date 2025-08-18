Sport terá desfalque importante no ataque para partida contra o Palmeiras

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Leão da Ilha irá encarar Verdão na próxima segunda-feira (25), fora de casa. Daniel Paulista precisará realizar ao menos uma mudança no time titular

Após o empate indigesto contra o São Paulo, na Ilha do Retiro, por 2 a 2, o Sport se prepara para mais uma partida importante no Campeonato Brasileiro.

O Rubro-Negro encara o Palmeiras na próxima segunda-feira (25), às 20h00 (horário de Brasília), em duelo disputado no Allianz Parque. O confronto é válido pela 21ª rodada da competição.

Para o duelo contra o Alviverde, o técnico Daniel Paulista será obrigado a realizar, ao menos, uma mudança no elenco titular em relação ao time utilizado no último jogo.

Autor do segundo gol contra o Tricolor, o atacante Derik Lacerda recebeu cartão amarelo após tirar a camisa na comemoração.

Por ser seu terceiro cartão na Série A, o jogador está fora do duelo contra o Palmeiras, já que precisará cumprir suspensão automática.

Quem será o substituto de Derik?

Para substituir o atacante, que caiu nas graças da torcida após boas atuações em seus primeiros jogos, o técnico Daniel Paulista pode contar com Pablo, de volta ao time após contusão.

O centroavante ganhou oportunidades de voltar à campo nas partidas contra Grêmio e São Paulo e foi titular na primeira parte da Série A.

Outro jogador que pode ser utilizado é o uruguaio Ignacio Ramírez, que foi titular, pela última vez, contra a equipe do Vitória, mas não obteve destaque em seu início de passagem pelo Leão da Ilha.