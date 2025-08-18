fechar
Sport | Notícia

Sport terá desfalque importante no ataque para partida contra o Palmeiras

Leão da Ilha irá encarar Verdão na próxima segunda-feira (25), fora de casa. Daniel Paulista precisará realizar ao menos uma mudança no time titular

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 18/08/2025 às 13:09
Daniel Paulista, técnico do Sport
Daniel Paulista, técnico do Sport - Paulo Paiva/SCR

Após o empate indigesto contra o São Paulo, na Ilha do Retiro, por 2 a 2, o Sport se prepara para mais uma partida importante no Campeonato Brasileiro.

O Rubro-Negro encara o Palmeiras na próxima segunda-feira (25), às 20h00 (horário de Brasília), em duelo disputado no Allianz Parque. O confronto é válido pela 21ª rodada da competição.

Para o duelo contra o Alviverde, o técnico Daniel Paulista será obrigado a realizar, ao menos, uma mudança no elenco titular em relação ao time utilizado no último jogo.

Autor do segundo gol contra o Tricolor, o atacante Derik Lacerda recebeu cartão amarelo após tirar a camisa na comemoração.

Por ser seu terceiro cartão na Série A, o jogador está fora do duelo contra o Palmeiras, já que precisará cumprir suspensão automática.

Quem será o substituto de Derik?

Para substituir o atacante, que caiu nas graças da torcida após boas atuações em seus primeiros jogos, o técnico Daniel Paulista pode contar com Pablo, de volta ao time após contusão.

O centroavante ganhou oportunidades de voltar à campo nas partidas contra Grêmio e São Paulo e foi titular na primeira parte da Série A.

Outro jogador que pode ser utilizado é o uruguaio Ignacio Ramírez, que foi titular, pela última vez, contra a equipe do Vitória, mas não obteve destaque em seu início de passagem pelo Leão da Ilha.

