Sport: Com Paciência, Leão chegará a 7 reforços que deixam o clube em 2025

Elenco "original" rubro-negro foi montado por Pepa e havia gerado bastante expectativa no torcedor; após decepção, time passou por reformulação

O ano de 2025 do Sport é bastante atípico e cheio de reformulações no elenco, desde trocas de treinadores, diretores e, claro, jogadores.

Para além do grande número de contratações, nove até o momento, o número de jogadores que deixaram a Ilha do Retiro chama bastante atenção, sobretudo por que, além de veteranos como Chico, Titi Ortíz e Fabricio Domínguez, seis deles foram contratados no início do ano.

São os casos dos atacantes Gustavo Maia, Carlos Alberto e Arthur Sousa, do volante Du Queiroz e dos zagueiros Antônio Carlos e Lucas Cunha, este último que ainda não encontrou um novo clube, mas não faz mais parte dos planos do Sport.

A lista deve aumentar para sete com a notícia, veiculada inicialmente pelo ge, de que o atacante português Gonçalo Paciência está negociando sua saída do clube mesmo tendo contrato até o dia 31 de dezembro.