Sport x São Paulo ao vivo (16/08): onde assistir, horário e escalações
O Leão chega em alta para a partida após conquistar a primeira vitória na Série A e espera faturar o primeiro triunfo ao lado do torcedor
Com casa cheia, o Sport enfrenta o São Paulo, neste sábado (17), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. O duelo é válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro - a 1ª do returno. O Leão chega em alta após conquistar a primeira vitória em cima do Grêmio, em Porto Alegre.
Assim, a expectativa é para o primeiro triunfo dentro de casa. A torcida promete comparecer em peso, pois até a última sexta-feira foram vendidos mais de 23 mil ingressos de forma antecipada.
Na classificação, o Sport é o lanterna com 9 pontos, 9 a menos que o Vitória, 16º colocado e primeiro fora da zona de rebaixamento. Já o São Paulo está na 7ª colocação com 28 pontos.
Sem mudanças no Sport
O técnico Daniel Paulista não deve realizar alterações no time titular do Sport. Após o bom desempenho fora de casa contra o Grêmio, ele deve repetir a escalação. Existia a possibilidade do volante Zé Lucas, convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, não participar do jogo. Porém, o Leão conseguiu a desconvocação para os amistosos contra a Costa Rica.
No banco, o treinador terá o lateral-direito Aderlan. Recém-contratado, ele foi apresentado oficialmente na última sexta-feira (15).
"Agora é só mais um ritmo de jogo. Estou bem preparado. Mudou bastante a intensidade do treinamento. Isso nas últimas semanas me ajudou bastante. Agora é esperar a oportunidade de aparecer também para poder ir mostrar o meu futebol", comentou Aderlan.
Ainda entre os suplentes, o atacante Gonçalo Paciência não deve aparecer novamente. Nos bastidores, a informação que circula é que o clube negociação com o jogador a rescisão do contrato. Ele não vendo sendo relacionado nos últimos jogos.
São Paulo com time misto
De olho na Libertadores, o técnico Hernán Crespo deve poupar alguns titulares do São Paulo. Não à toa, os pratas da casa O goleiro João Pedro, o zagueiro Igão, o meia Pedro Ferreira e o lateral-esquerdo Nicolas desembarcaram no Recife junto com a delegação tricolor.
No elenco, o São Paulo conta com um velho conhecido da torcida rubro-negra. Trata-se do zagueiro Sabino, que passou pela Ilha do Retiro e é titular no Tricolor do Morumbi.
A equipe paulista enfrenta o Atlético Nacional, no Morumbis, na próxima quarta-feira. Após empatar por 0x0 no jogo de ida, na Colômbia, precisa vencer a partida de volta.
Onde assistir ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma super jornada esportiva para o jogo do Sport na Série A. A transmissão também estará disponível no canal oficial da emissora no Youtube, além do site. Na telinha, a partida será exibida pelos canais Record (TV Aberta), Cazé TV (Youtube) e Premiere (pay-per-view).
Ficha do jogo
Sport
Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Carius; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Derik Lacerda.
Técnico: Daniel Paulista.
São Paulo
Young, Alan Franco, Igão e Sabino; Maik, Luan, Pablo Maia, Rodriguinho e Patryck; Ferreira (Tapia) e André Silva (Dinenno).
Técnico: Hernán Crespo.
- Local: Ilha do Retiro, no Recife-PE.
- Horário: 18h30 (de Brasília).
- Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR).
- Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas (ambos do PR).
- VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).
- Onde assistir: Record (TV Aberta), Cazé TV (Youtube) e Premiere (pay-per-view).