Sport busca rescisão com Gonçalo Paciência, que não faz mais parte dos planos do clube
Atacante português chegou ao Recife em janeiro com status de artilheiro, mas perdeu espaço com Daniel Paulista e não joga desde o dia 23 de julho
E deve ter mais um jogador deixando a Ilha do Retiro! Trata-se do atacante português Gonçalo Paciência, que chegou ao clube em janeiro com o status de ser o novo dono do ataque rubro-negro.
De acordo com apuração da repórter Camila Sousa, do ge, clube e jogador conversam em busca de um acordo para rescisão do contrato que é válido até o dia 31 de dezembro deste ano.
Ainda segundo a publicação, o Sport já teria feito uma primeira oferta ao jogador de 30 anos, mas a mesma foi recusada pelos representantes do atleta, que seguem em negociação visando um destrato que considerem positivo para ambas as partes.
A última partida de Paciência pelo Sport foi contra o Vitória, em Salvador, no dia 23 de julho, quando entrou no final do jogo, atuando por apenas três minutos.
O atacante ainda foi relacionado para a partida contra o Santos, na Ilha, mas não saiu do banco de reservas, antes de ficar de fora da relação para as partidas contra Bahia e Grêmio.
Se confirmada a saída, Paciência será o será o sexto jogador que chegou ao clube neste ano e que deixa a equipe poucos meses após a sua chegada, se juntando a Gustavo Maia, Carlos Alberto, Du Queiroz, Antônio Carlos e Arthur Sousa, além dos atletas veteranos que também deixaram o elenco.
Este número conta ainda com o zagueiro Lucas Cunha, que foi liberado pelo Sport para encontrar um novo clube, mas ainda não acertou com uma nova equipe.
Números de Gonçalo Paciência pelo Sport
Ex-seleção portuguesa, Paciência disputou 20 jogos pelo Sport, sendo titular em doze partidas, a maior parte delas (8), pelo Campeonato Pernambucano.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Com a camisa rubro-negra, marcou 5 gols, o mais marcante deles no clássico contra o Santa Cruz, pelo jogo de ida da semifinal do estadual, na Ilha do Retiro.
Sua melhor atuação foi em sua estreia como titular. Após atuar 7 minutos contra o Central, em Caruaru, Paciência foi titular na partida contra o Jaguar, na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 5ª rodada do Pernambucano.
Na partida, Paciência marcou dois gols, sendo um deles um golaço por cobertura, e contribuiu com sua única assistência com a camisa rubro-negra.