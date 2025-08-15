fechar
Sport | Notícia

Sport divulga nova parcial de ingressos vendidos para duelo contra o São Paulo

Leão da Ilha pode contar com casa cheia para duelo contra Tricolor Paulista, válido pela 20ª rodada do Brasileirão. Partida será neste sábado (16).

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 15/08/2025 às 14:35
Torcida do Sport na Ilha do Retiro
Torcida do Sport na Ilha do Retiro - Paulo Paiva/Sport

Nesta sexta-feira (15), o Sport divulgou a última parcial de ingressos vendidos para o duelo contra o São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado no sábado (16), às 18h30 (horário de Brasília).

O Leão da Ilha chega com moral após conquistar sua primeira vitória no Brasileirão, contra o Grêmio, por 1 a 0, e encerrar o incômodo jejum de vitórias do time, que já durava desde o dia 22 de março, data da primeira partida da decisão do Campeonato Pernambucano, contra o Retrô.

Agora, o time rubro-negro conta com o apoio de sua torcida para voltar a vencer em casa. O último triunfo do Leão na Ilha do Retiro ocorreu em clássico contra o Santa Cruz, na primeira partida da semifinal do Campeonato Pernambucano, por 2 a 0.

Sport terá bom público diante do São Paulo

O Sport informou que 23.500 mil ingressos foram garantidos pela torcida rubro-negra para o duelo contra o Tricolor Paulista. Portanto, ainda é possível que a partida represente um recorde de público na Ilha do Retiro em 2025.

O Leão informou que os setores da Arquibancada Frontal, Sede e Assentos Especiais já estão esgotados.

Os ingressos promocionais disponibilizados pelo clube seguem valendo, até as 18h30 (Horário de Brasília), desta sexta-feira (15), com valores a partir de 30 reais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Confira os valores

Ingressos Promocionais

  • Cadeiras Central: R$ 70
  • Cadeiras Ampliação: R$ 50
  • Sociais: R$ 30

Leia Também

Valores no dia do jogo

Não sócio (Meia/Sócio)

  • Cadeiras Central: R$ 160 (R$ 80)
  • Cadeiras Ampliação: R$ 120 (R$ 60)
  • Ilha Lounge: R$ 200

Proprietário

  • Camarote: R$ 100
  • Cadeiras e Assento: R$ 100

Proprietário e sócio

  • Camarote: R$ 50
  • Cadeiras e Assento: R$ 50

Visitante:

  • Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)

Leia também

Sport lança uniforme em homenagem ao histórico título do Pernambucano de 1975; veja preço e lojas onde comprar
celebração

Sport lança uniforme em homenagem ao histórico título do Pernambucano de 1975; veja preço e lojas onde comprar
Sporting x Arouca: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Liga Portugal

Sporting x Arouca: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags