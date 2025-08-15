Sport divulga nova parcial de ingressos vendidos para duelo contra o São Paulo
Leão da Ilha pode contar com casa cheia para duelo contra Tricolor Paulista, válido pela 20ª rodada do Brasileirão. Partida será neste sábado (16).
Nesta sexta-feira (15), o Sport divulgou a última parcial de ingressos vendidos para o duelo contra o São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado no sábado (16), às 18h30 (horário de Brasília).
O Leão da Ilha chega com moral após conquistar sua primeira vitória no Brasileirão, contra o Grêmio, por 1 a 0, e encerrar o incômodo jejum de vitórias do time, que já durava desde o dia 22 de março, data da primeira partida da decisão do Campeonato Pernambucano, contra o Retrô.
Agora, o time rubro-negro conta com o apoio de sua torcida para voltar a vencer em casa. O último triunfo do Leão na Ilha do Retiro ocorreu em clássico contra o Santa Cruz, na primeira partida da semifinal do Campeonato Pernambucano, por 2 a 0.
Sport terá bom público diante do São Paulo
O Sport informou que 23.500 mil ingressos foram garantidos pela torcida rubro-negra para o duelo contra o Tricolor Paulista. Portanto, ainda é possível que a partida represente um recorde de público na Ilha do Retiro em 2025.
O Leão informou que os setores da Arquibancada Frontal, Sede e Assentos Especiais já estão esgotados.
Os ingressos promocionais disponibilizados pelo clube seguem valendo, até as 18h30 (Horário de Brasília), desta sexta-feira (15), com valores a partir de 30 reais.
Confira os valores
Ingressos Promocionais
- Cadeiras Central: R$ 70
- Cadeiras Ampliação: R$ 50
- Sociais: R$ 30
Valores no dia do jogo
Não sócio (Meia/Sócio)
- Cadeiras Central: R$ 160 (R$ 80)
- Cadeiras Ampliação: R$ 120 (R$ 60)
- Ilha Lounge: R$ 200
Proprietário
- Camarote: R$ 100
- Cadeiras e Assento: R$ 100
Proprietário e sócio
- Camarote: R$ 50
- Cadeiras e Assento: R$ 50
Visitante:
- Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)