Sport divulga nova parcial de ingressos vendidos para duelo contra o São Paulo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Leão da Ilha pode contar com casa cheia para duelo contra Tricolor Paulista, válido pela 20ª rodada do Brasileirão. Partida será neste sábado (16).

Nesta sexta-feira (15), o Sport divulgou a última parcial de ingressos vendidos para o duelo contra o São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado no sábado (16), às 18h30 (horário de Brasília).

O Leão da Ilha chega com moral após conquistar sua primeira vitória no Brasileirão, contra o Grêmio, por 1 a 0, e encerrar o incômodo jejum de vitórias do time, que já durava desde o dia 22 de março, data da primeira partida da decisão do Campeonato Pernambucano, contra o Retrô.

Agora, o time rubro-negro conta com o apoio de sua torcida para voltar a vencer em casa. O último triunfo do Leão na Ilha do Retiro ocorreu em clássico contra o Santa Cruz, na primeira partida da semifinal do Campeonato Pernambucano, por 2 a 0.

Sport terá bom público diante do São Paulo

O Sport informou que 23.500 mil ingressos foram garantidos pela torcida rubro-negra para o duelo contra o Tricolor Paulista. Portanto, ainda é possível que a partida represente um recorde de público na Ilha do Retiro em 2025.

O Leão informou que os setores da Arquibancada Frontal, Sede e Assentos Especiais já estão esgotados.

Os ingressos promocionais disponibilizados pelo clube seguem valendo, até as 18h30 (Horário de Brasília), desta sexta-feira (15), com valores a partir de 30 reais.

Confira os valores

Ingressos Promocionais

Cadeiras Central: R$ 70



Cadeiras Ampliação: R$ 50

Sociais: R$ 30



Valores no dia do jogo



Não sócio (Meia/Sócio)

Cadeiras Central: R$ 160 (R$ 80)



Cadeiras Ampliação: R$ 120 (R$ 60)



Ilha Lounge: R$ 200



Proprietário

Camarote: R$ 100



Cadeiras e Assento: R$ 100

Proprietário e sócio

Camarote: R$ 50



Cadeiras e Assento: R$ 50

Visitante: