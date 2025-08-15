fechar
Sporting x Arouca: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Leões vêm de vitória sobre o Casa Pia, na estreia na competição, por 2 a 0, e buscam novo resultado positivo para seguirem firmes rumo ao título

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 15/08/2025 às 13:43
Francisco Trincão, atacante do Sporting
Francisco Trincão, atacante do Sporting - Reprodução/ Sporting

O Sporting disputa sua segunda partida da temporada da Liga Portugal no próximo domingo (17/08), às 20h30 (horário de Brasília), recebendo o Arouca no Estádio José Alvalade.

Como chegam as equipes

O Sporting chega embalado após vitória convincente por 2 a 0 sobre o Casa Pia. Os Leões esperam conquistar seu segundo triunfo na competição e buscam seu segundo título consecutivo.

O Arouca, que sonha em evitar a luta contra a degola, chega com moral após vitória por 3 a 1 sobre o AVS na primeira rodada, contando com o atacante Alfonso Trezza como destaque, com dois gols marcados.

Onde assistir Sporting x Arouca ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN 4 (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

 

  • Data e Horário: 17/08 - 16h30 (horário de Brasília)
  • Competição: Liga Portugal - Rodada 2
  • Local: Estádio José Alvalade, Lisboa (Portugal)
  • Onde Assistir: ESPN 4 e Disney+

 

Prováveis Escalações

Sporting: Rui Silva; Fresneda, Debast, Inácio e Maxi Araújo; Morita e Hjulmand; Geny Catamo, Trincão e Pedro Gonçalves; Suárez. Técnico: Rui Borges.

Arouca: Valido; Alex Pinto, Popovic, Fontán e Adrià Solà; Pedro Santos, Fukui e Lee Hyun-ju; Trezza, Djouahra e Nandín. Técnico: Vasco Seabra

