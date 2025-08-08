Porto x Vitória de Guimarães: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Sob o comando do italiano Francesco Farioli, Dragões iniciam nova temporada após vexame na Copa do Mundo de Clubes em busca do título português
O Porto inicia sua jornada na temporada 2025/26 da Liga Portugal nesta segunda-feira (11/08), quando enfrenta o Vitória de Guimarães, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão.
Como chegam as equipes
O Porto terminou em terceiro lugar na temporada anterior, atrás de Sporting e Benfica, mas chega reformulado após o vexame na Copa do Mundo de Clubes, em que foi eliminado na fase de grupos. O clube demitiu o técnico Martín Anselmi e acertou a contratação do italiano Francesco Farioli.
O Vitória de Guimarães encerrou a temporada na sexta colocação, com 54 pontos conquistados. A equipe espera iniciar a temporada com o pé direito diante de um dos postulantes ao título.
Onde assistir Porto x Vitória de Guimarães ao vivo
A partida será transmitida pelas seguintes plataformas:
- ESPN 4 (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Competição: Liga Portugal - Rodada 1
- Data e Horário: 11/08 (segunda-feira) - 16h45 (horário de Brasília)
- Local: Estádio do Dragão, Porto (Portugal)
- Onde Assistir: ESPN 4 e Disney+
Prováveis Escalações
Porto: Diogo Costa; Martim Fernandes, Zé Pedro e Bednarek; André Franco, Varela, Gabri Veiga e Francisco Moura; Pepê, Rodrigo Mora e Samu Aghehowa. Técnico: Francesco Farioli.
Vitória de Guimarães: Bruno Varela; Miguel Maga, Borevkovic, Rivas e João Mendes; Tiago Silva e Mukendi; Arcanjo, Gustavo Silva e Vando Félix; Nélson Oliveira. Técnico: Luís Pinto.