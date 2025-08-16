fechar
Sport | Notícia

Resultado de Sport x São Paulo hoje (16/08) pela Série A e com imagens em tempo real

Depois de vencer a primeira partida nesta edição, o Leão tenta emendar uma sequência positiva. Já o Tricolor, focado na Libertadores, usa time misto

Por Robert Sarmento Publicado em 16/08/2025 às 18:31
Mais de 23 mil ingressos vendidos para Sport x São Paulo
Mais de 23 mil ingressos vendidos para Sport x São Paulo - Reprodução: Paulo Paiva/ Sport

O jogo entre Sport e São Paulo começou às 18h30 (horário de Brasília), deste sábado (16/08), na Ilha do Retiro, na Zona Oeste do Recife, pela 20ª rodada do Brasileirão Série A.

Apesar da lanterna, com nove pontos, o elenco do Leão recuperou a confiança diante de encerrar o jejum de 19 partidas sem vitória na temporada ao derrotar o Grêmio por 1 a 0.

Como havia empatado três confrontos seguidos, o Rubro-negro está agora há quatro jogos sem perder. Do outro lado, o Tricolor emenda cinco triunfos em sequência na competição.

Ao todo, são seis duelos invictos. O clube paulista empatou sem gols com o Atlético Nacional, na Colômbia, e decide seu futuro na Libertadores na terça-feira (19/08), no Morumbis.

Escalação do Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Derik. Técnico: Daniel Paulista.

Escalação do São Paulo: Young; Alan Franco, Igão e Sabino, Maik, Luan, Pablo Maia, Rodriguinho e Patryck; Ferreira (Tapia) e André Silva (Dinenno). Técnico: Hernán Crespo.

Paulo Paiva / Sport Recife
Daniel Paulista, treinador do Sport - Paulo Paiva / Sport Recife

Resultado de Sport x São Paulo pela Série A 2025

Acompanhe o placar em tempo real na transmissão da CazéTV. Clique aqui, para ter acesso às imagens, pois o canal não permite o compartilhamento do vídeo em sites.

Vídeo: Transmissão Sport x São Paulo ao vivo online

Mas tem a cobertura da Rádio Jornal, com narração de Aroldo Costa, Igor Moura nos comentários, Antônio Gabriel e Raldney Alves nas reportagens e Marcelo Araújo no Plantão Esportivo.

