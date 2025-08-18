Transmissão Volta Redonda x CRB ao vivo online: confira onde assistir
Time alagoano busca sua segunda vitória consecutiva na competição para se aproximar do G-4. Voltaço espera deixar a zona de rebaixamento
O Volta Redonda recebe o CRB nesta segunda-feira (18), às 19h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela 22ª rodada da Série B. A partida será disputada no Estádio Raulino de Oliveira.
Onde assistir Volta Redonda x CRB ao vivo
A partida terá transmissão exclusiva pela plataforma de streaming Disney+. Apenas os assinantes do pacote premium terão acesso ao jogo.
Como chegam as equipes
O Volta Redonda inicia esta rodada no 17º lugar, abrindo a zona de rebaixamento com apenas 22 pontos. O time ainda não venceu nas duas últimas partidas e depende da reação imediata para evitar a queda para a Série C.
Já o CRB, com 28 pontos, está na 11ª posição e espera se aproximar do G4. O time espera manter o bom momento na Série B após ter vencido o Athletic por 1 a 0.
Ficha técnica
- Data e Horário: 18/08 - 16h00 (horário de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 22
- Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)
- Onde Assistir: Disney+
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis Escalações
Volta Redonda: Jean Drosny, Wellington Silva, Fabrício, Gabriel Bahia, Sanchez, André Luiz, Daniel Cabral, Raí, João Pedro, MV e Ítalo Carvalho. Técnico: Rogério Corrêa
CRB: Matheus Albino; Weverton, Henri, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Giovanni e Danielzinho; Thiaguinho, Douglas Baggio e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca