Seleção Brasileira: Vini Jr está fora da próxima convocação! Entenda o motivo
Camisa 7 do Real Madrid e autor do único gol da Amarelinha na última Data FIFA, atacante será preterido na próxima lista de Carlo Ancelotti
Principal estrela da Seleção Brasileira, o atacante Vini Jr não estará presente na próxima convocação do técnico Carlo Ancelotti.
O camisa 7 do Real Madrid foi deixado de fora da pré-lista para os jogos contra Chile e Bolívia, que serão disputados nos dias 4 e 9 de setembro, respectivamente. A convocação oficial será divulgada na próxima segunda-feira (25).
Entenda os motivos para Vini Jr não ser convocado
Autor do gol da vitória sobre o Paraguai, que garantiu a Amarelinha na próxima Copa do Mundo, o jogador recebeu o segundo cartão amarelo e estará suspenso da partida contra os chilenos.
Como Vini Jr estaria disponível apenas para a partida final das Eliminatórias, contra a Bolívia, em duelo que será disputado na altitude superior aos 4 mil metros na cidade de El Alto, a comissão técnica optou por poupar o atleta.
Como a Seleção Brasileira apenas cumpre tabela nos confrontos finais, a não-convocação do jogador também abre espaço para que outros nomes sejam testados.
Um dos possíveis convocados para o ataque será o atacante Rodrygo, que também foi comandado por Ancelotti no Real Madrid, que está de volta à pré-lista de relacionados.
O jogador ficou de fora da última lista após conversar com o comandante italiano. À época, Rodrygo alegou que não vivia bom momento físico, técnico e mental. Atualmente, o atacante está envolvido em rumores sobre uma possível transferência para a Premier League.