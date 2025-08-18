fechar
Seleção Brasileira: Vini Jr está fora da próxima convocação! Entenda o motivo

Camisa 7 do Real Madrid e autor do único gol da Amarelinha na última Data FIFA, atacante será preterido na próxima lista de Carlo Ancelotti

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 18/08/2025 às 16:55
Vinicius J&uacute;nior, atacante da Sele&ccedil;&atilde;o Brasileira
Vinicius Júnior, atacante da Seleção Brasileira - RAFAEL RIBEIRO/CBF

Principal estrela da Seleção Brasileira, o atacante Vini Jr não estará presente na próxima convocação do técnico Carlo Ancelotti.

O camisa 7 do Real Madrid foi deixado de fora da pré-lista para os jogos contra Chile e Bolívia, que serão disputados nos dias 4 e 9 de setembro, respectivamente. A convocação oficial será divulgada na próxima segunda-feira (25).

Entenda os motivos para Vini Jr não ser convocado

Autor do gol da vitória sobre o Paraguai, que garantiu a Amarelinha na próxima Copa do Mundo, o jogador recebeu o segundo cartão amarelo e estará suspenso da partida contra os chilenos.

Como Vini Jr estaria disponível apenas para a partida final das Eliminatórias, contra a Bolívia, em duelo que será disputado na altitude superior aos 4 mil metros na cidade de El Alto, a comissão técnica optou por poupar o atleta.

Como a Seleção Brasileira apenas cumpre tabela nos confrontos finais, a não-convocação do jogador também abre espaço para que outros nomes sejam testados.

Um dos possíveis convocados para o ataque será o atacante Rodrygo, que também foi comandado por Ancelotti no Real Madrid, que está de volta à pré-lista de relacionados.

O jogador ficou de fora da última lista após conversar com o comandante italiano. À época, Rodrygo alegou que não vivia bom momento físico, técnico e mental. Atualmente, o atacante está envolvido em rumores sobre uma possível transferência para a Premier League.

