Gigante europeu pode tirar Rodrygo do Real Madrid ainda nesta temporada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O atacante brasileiro perdeu espaço na equipe merengue desde a chegada do técnico Xabi Alonso e pode reforçar outro clube nesta temporada.

O Manchester City segue promovendo uma reformulação em seu elenco antes do início da próxima temporada. O clube já negociou Jack Grealish com o Everton e pode concretizar outras vendas nos próximos dias.

Com tantas saídas, os Citizens ganharão fôlego financeiro e espaço no plantel para investir na contratação do brasileiro Rodrygo.

Desde a chegada de Xabi Alonso, o atacante perdeu protagonismo no Real Madrid. Ainda assim, o clube merengue não está disposto a liberá-lo por qualquer valor e deve exigir entre 70 e 80 milhões de euros (cerca de R$ 446 milhões a R$ 510 milhões) para fechar negócio.

Mercado do Manchester City

Com a saída, por empréstimo, do meia-atacante Jack Grealish para o Everton, e as possíveis transferências de Savinho (para o Tottenham) e James McAtee (para o Nottingham Forest), os Citizens podem investir na contratação do camisa 11 do Real Madrid, jogador que conta com a admiração do técnico Pep Guardiola.

Números de Rodrygo na temporada 2024/25 no Real Madrid

Na temporada 2024/25 especificamente, ele registrou: