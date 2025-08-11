fechar
Futebol | Notícia

Gigante europeu pode tirar Rodrygo do Real Madrid ainda nesta temporada

O atacante brasileiro perdeu espaço na equipe merengue desde a chegada do técnico Xabi Alonso e pode reforçar outro clube nesta temporada.

Por João Victor Tavares Publicado em 11/08/2025 às 16:21
Rodrygo, atacante do Real Madrid
Rodrygo, atacante do Real Madrid - Reprodução/ Instagram

O Manchester City segue promovendo uma reformulação em seu elenco antes do início da próxima temporada. O clube já negociou Jack Grealish com o Everton e pode concretizar outras vendas nos próximos dias.

Com tantas saídas, os Citizens ganharão fôlego financeiro e espaço no plantel para investir na contratação do brasileiro Rodrygo.

Desde a chegada de Xabi Alonso, o atacante perdeu protagonismo no Real Madrid. Ainda assim, o clube merengue não está disposto a liberá-lo por qualquer valor e deve exigir entre 70 e 80 milhões de euros (cerca de R$ 446 milhões a R$ 510 milhões) para fechar negócio.

Mercado do Manchester City

Com a saída, por empréstimo, do meia-atacante Jack Grealish para o Everton, e as possíveis transferências de Savinho (para o Tottenham) e James McAtee (para o Nottingham Forest), os Citizens podem investir na contratação do camisa 11 do Real Madrid, jogador que conta com a admiração do técnico Pep Guardiola.

Números de Rodrygo na temporada 2024/25 no Real Madrid

Na temporada 2024/25 especificamente, ele registrou:

  • 48 jogos, 16 gols, 10 assistências, com uma média de 0,34 gols por jogo em competições do clube

