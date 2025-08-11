Gigante europeu pode tirar Rodrygo do Real Madrid ainda nesta temporada
O atacante brasileiro perdeu espaço na equipe merengue desde a chegada do técnico Xabi Alonso e pode reforçar outro clube nesta temporada.
O Manchester City segue promovendo uma reformulação em seu elenco antes do início da próxima temporada. O clube já negociou Jack Grealish com o Everton e pode concretizar outras vendas nos próximos dias.
Com tantas saídas, os Citizens ganharão fôlego financeiro e espaço no plantel para investir na contratação do brasileiro Rodrygo.
Desde a chegada de Xabi Alonso, o atacante perdeu protagonismo no Real Madrid. Ainda assim, o clube merengue não está disposto a liberá-lo por qualquer valor e deve exigir entre 70 e 80 milhões de euros (cerca de R$ 446 milhões a R$ 510 milhões) para fechar negócio.
Mercado do Manchester City
Com a saída, por empréstimo, do meia-atacante Jack Grealish para o Everton, e as possíveis transferências de Savinho (para o Tottenham) e James McAtee (para o Nottingham Forest), os Citizens podem investir na contratação do camisa 11 do Real Madrid, jogador que conta com a admiração do técnico Pep Guardiola.
Números de Rodrygo na temporada 2024/25 no Real Madrid
Na temporada 2024/25 especificamente, ele registrou:
- 48 jogos, 16 gols, 10 assistências, com uma média de 0,34 gols por jogo em competições do clube