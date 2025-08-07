fechar
Quando será o próximo jogo do Real Madrid? Confira data e horário

Semifinalista da Copa do Mundo de Clubes, Merengues disputarão seu primeiro jogo em La Liga sob o comando de Xabi Alonso, ex-Bayer Leverkusen.

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 07/08/2025 às 16:53
Vinicius Júnior concentrado para jogo do Real Madrid
Vinicius Júnior concentrado para jogo do Real Madrid - Instagram/Real Madrid

Uma das principais forças do futebol mundial, o Real Madrid inicia a preparação para mais uma temporada. A equipe espanhola espera voltar a vencer a Liga dos Campeões.

Sob o comando de Xabi Alonso, os Merengues voltaram aos trabalhos após as férias concedidas após a participação da equipe na Copa do Mundo de Clubes, em que o time espanhol foi semifinalista.

O Real Madrid busca vencer títulos importantes na atual temporada, já que foi vice-campeão de La Liga, Supercopa da Espanha e Copa do Rei, com títulos do Barcelona, e chegou às quartas de final da Liga dos Campeões, onde foi eliminado pelo Arsenal.

Antes do início oficial da temporada, o Real Madrid irá disputar um amistoso internacional contra o WSG Tirol, da Áustria. A partida será disputada no dia 12 de agosto (terça-feira).

Quando será o próximo jogo oficial do Real Madrid?

O Real Madrid inicia sua trajetória em La Liga contra o Osasuna, no Santiago Bernabéu. A partida será disputada no dia 19 de agosto (terça-feira), às 16h00 (Horário de Brasília).

A equipe espanhola também se prepara para a disputa da Liga dos Campeões. A competição terá início entre os dias 16 e 17 de setembro.

Calendário de jogos do Real Madrid

  • Real Madrid x Osasuna (19/08 - 16h00)
  • Real Oviedo x Real Madrid (24/08 - 16h30)
  • Real Madrid x Mallorca (30/08 - 16h30)

