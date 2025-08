Endrick? Real Madrid anuncia novo camisa 9 após mudança de número de Mbappé

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Prata da casa assume numeração importante após francês ser escolhido como novo camisa 10 da equipe espanhola. Decisão indica futuro do brasileiro

Após o anúncio de que o atacante Mbappé será o novo camisa 10 do Real Madrid, o clube espanhol definiu quem irá substituí-lo no uso da camisa 9.

Prata da casa e destaque da equipe na Copa do Mundo de Clubes, o centroavante Gonzalo García irá utilizar o lendário número durante a próxima temporada.

Artilheiro da competição, o espanhol marcou quatro gols no torneio. A decisão é um indicativo de que o jogador será o reserva imediato de Mbappé.

Decisão pode prejudicar Endrick

Segundo jornais espanhóis, o Real Madrid pretende utilizar apenas um dos seus atacantes jovens na próxima temporada.

O clube ainda decide se irá contar com Endrick ou Gonzalo García. No entanto, a decisão pode ser um indicativo de que o espanhol será o escolhido para permanecer no elenco.

De acordo com a rádio espanhola COPE, a Real Sociedad chegou a iniciar negociações para contar com o brasileiro por empréstimo.

No entanto, as negociações fracassaram e, a princípio, o atacante permanece no Real Madrid. Seu staff segue irredutível: O brasileiro não pretende deixar o Santiago Bernabéu sob qualquer circunstância.

O Real Madrid entende que utilizar um dos jovens jogadores com menos frequência seria prejudicial para o desenvolvimento do atleta.