Nice x Benfica: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipe de Lisboa espera sair na frente no confronto contra os franceses e chega com moral após o título da Supertaça Portuguesa, contra o Sporting

Nice e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira (06/08), às 16h00 (horário de Brasília), no Allianz Riviera, em Nice, na França. O jogo é a rodada de ida da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões 2025/26, com passagem à fase de grupos em jogo.

Como chegam as equipes

Nice, quarto colocado na última Ligue 1, é considerado o "azarão" da eliminatória. Sob o comando de Franck Haise, a equipe do sul da França, capitaneada pelo brasileiro Dante, aposta em um estilo defensivo bem organizado para superar o time português.

Benfica chega com confiança após conquistar a Supertaça em cima do rival Sporting, com gol de Pavlidis. A equipe de Roger Schmidt conta com importantes reforços, como o meia colombiano Richard Ríos, ex-Palmeiras.

Onde assistir Nice x Benfica ao vivo

A partida não terá transmissão ao vivo pela televisão brasileira.

Ficha técnica

Competição: Liga dos Campeões – Play-offs (Jogo de Ida)



Liga dos Campeões – Play-offs (Jogo de Ida) Data e Horário: 06/08 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)



06/08 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília) Local: Allianz Riviera, em Nice (França)



Allianz Riviera, em Nice (França) Onde Assistir: Sem transmissão para o Brasil

Prováveis Escalações

Nice: Yehvann Diouf; Juma Bah, Melvin Bard, Antoine Mendy e Dante; Clauss, Sanson, Boudaoui e Bouanani; Guessand e Moffi. Técnico: Franck Haise

Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Ríos, Barrenechea e Barreiro; Aursnes, Akturkoglu e Pavlidis. Técnico: Bruno Lage