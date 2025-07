Real Madrid anuncia novo camisa 10 após saída de Modric

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em sua segunda temporada nos Merengues, destaque do clube espanhol passará a utilizar a lendária camisa após croata se despedir do time

Nesta terça-feira (29), o Real Madrid oficializou o novo dono da camisa 10 do time, vaga após a saída de Luka Modric, que deixou o time espanhol após a disputa da Copa do Mundo de Clubes para defender o Milan.

A partir da próxima temporada, Kylian Mbappé irá utilizar o lendário número. Em seu primeiro ano com a camisa do clube espanhol, o francês, que é o dono da 10 na seleção de seu país, vestiu a camisa 9, que segue sem detentor até o momento.

Artilheiro do time em 2024-25, com 44 gols marcados em 59 partidas, em sua temporada mais goleadora da carreira, o atacante inicia seu segundo ano no Real Madrid busca seu primeiro título de elite com a camisa do clube espanhol.

O jogador ganhou uma nova sombra no ataque, devido à participação positiva do jovem Gonzalo García na Copa do Mundo de Clubes, competição em que o espanhol sagrou-se artilheiro, com 4 gols marcados.

Mbappé ficou de fora das três primeiras partidas do time, devido à uma gastroenterite. O jogador iniciou sua trajetória na competição apenas durante o mata-mata, onde marcou um gol nas quartas de final, contra o Borussia Dortmund.

Numeração do Real Madrid para a próxima temporada

Além da novidade na camisa 10, nenhuma outra mudança nas numerações do elenco foi divulgada pelo Real Madrid.

Vini Jr seguirá utilizando a camisa 7 e Rodrygo, a 11, enquanto Endrick manterá o número 16. No entanto, este último pode ser emprestado durante a próxima temporada.