Real Madrid irá escolher entre Endrick e artilheiro do Mundial para reserva de Mbappé

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Real Madrid se prepara para o início da próxima temporada e pode promover mudanças em seu elenco. De acordo com informações do Diario AS, um brasileiro pode ser "sacado" do elenco.

Segundo o jornal, o clube irá decidir entre Endrick e Gonzalo García, artilheiro da última Copa do Mundo de Clubes, para ocupar a reserva de Mbappé.

Apenas um dos jogadores irá permanecer na equipe espanhola. O centroavante que não for escolhido será emprestado para outra equipe.

"No entanto, nenhum dos jovens atletas deseja deixar o Real Madrid. Eles representam um dilema, porque tanto Endrick como Gonzalo apostam tudo no Real Madrid. Os dois querem fazer parte do elenco da era Xabi Alonso", escreve o AS.

"O estafe do brasileiro garante ao clube que o jovem não pretende sair, nem mesmo por empréstimo", garante o jornal.

Quem está à frente na disputa?

Apesar de ser considerado mais promissor, Endrick está atrás de Gonzalo García devido à performance do espanhol na Copa do Mundo de Clubes.

O brasileiro não participou da competição, já que sofreu uma contusão na coxa direita. Endrick deve retornar aos gramados apenas durante o mês de setembro.

O Real Madrid entende que relegar um dos jogadores à posição de terceiro reserva inviabilizaria sua evolução como atleta.