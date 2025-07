Jornal espanhol declara que Vini Jr "tornou-se um "problema" para o Real Madrid

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Atacante brasileiro, que vive momento de baixa, convive com imbróglio em seu processo de renovação de contrato com a equipe da capital espanhola

Poucos meses após ser eleito melhor jogador do mundo pela FIFA, Vini Jr vive um momento de baixa com a camisa do Real Madrid. Em meio a dificuldades em seu processo de renovação de contrato, o brasileiro tornou-se alvo de críticas da imprensa espanhola.

Uma coluna publicada pelo Diario Sport afirma que o atacante de 24 anos "agora é oficialmente um problema" para o Real Madrid.

O jornal aponta, como principal razão, a pedida salarial de Vini Jr, que teria exigido um salário equivalente ao de Mbappé para renovar com a equipe, em movimento que o clube espanhol não estaria disposto a realizar.

"O jogador pediu para ser o mais bem pago do elenco, acima de Kylian Mbappé. Vinícius viu ser diminuído seu status de estrela da equipe desde a chegada do francês e, em menor escala, de Jude Bellingham.

"As exigências do brasileiro, que receberá 75 milhões de euros líquidos de salário em cinco temporadas até 2027, dispararam até perto de 25 milhões de euros por ano, rompendo a escala salarial, algo que desequilibraria o sistema imposto por Florentino (Pérez, presidente do Real)", declarou o veículo.

Jornal critica desempenho de Vini Jr em campo

Para o jornal, Vini Jr também "perdeu a capacidade de desequilibrar partidas, tornou-se um jogador previsível e seu faro goleador diminuiu na última temporada". O Sport ainda dispara sobre um suposto desgaste da torcida do time contra o brasileiro.

Por fim, o veícula dispara: "Neste momento, a situação do jogador brasileiro no Real Madrid é realmente complicada. Vinícius começa a acumular mais argumentos para ser negociado com a Arábia do que razões para renovar com o Real Madrid", concluiu.