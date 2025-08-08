fechar
Endrick usará a camisa 9 do Real Madrid, 18 anos após Ronaldo Fenômeno

Sem atuar na Copa do Mundo de Clubes, ex-atacante do Palmeiras se via ameaçado pela concorrência do, também atacante, espanhol Gonzalo García

Endrick pode ser titular na semifinal da Copa do Rei após ausência de Mbappé
Endrick pode ser titular na semifinal da Copa do Rei após ausência de Mbappé - Esporte News Mundo

Tem novo camisa 9 no Real Madrid! De acordo com o jornal norte-americano The AthleticEndrick herdará o número para a temporada 2025/26 após Mbappé escolher a camisa 10, deixada vaga após a saída de Modric para o Milan.

A informação foi confirmada pelo ge, mas ainda não foi anunciada oficialmente pelo clube.

Rumores apontavam para a possibilidade do espanhol Gonzalo García, grande revelação e artilheiro da Copa do Mundo de Clubes herdar o número já que hoje, está à frente do brasileiro na disputa por uma vaga no time titular de Xabi Alonso.

Confirmada a novidade, o Real Madrid voltará a ter um camisa 9 brasileiro 18 anos após a saída de Ronaldo Fenômeno do clube em 2007, quando Endrick tinha apenas um ano de idade.

Tendo inicialmente usado a camisa 11, Ronaldo marcou 104 gols em 177 jogos com a camisa do clube merengue.

Titular em apenas oito partidas em sua primeira temporada na Espanha, Endrick marcou 7 gols em 37 partidas, tendo atuado em 847 partidas (equivalente a 9,4 partidas).

