Endrick usará a camisa 9 do Real Madrid, 18 anos após Ronaldo Fenômeno

Sem atuar na Copa do Mundo de Clubes, ex-atacante do Palmeiras se via ameaçado pela concorrência do, também atacante, espanhol Gonzalo García

Tem novo camisa 9 no Real Madrid! De acordo com o jornal norte-americano The Athletic, Endrick herdará o número para a temporada 2025/26 após Mbappé escolher a camisa 10, deixada vaga após a saída de Modric para o Milan.

A informação foi confirmada pelo ge, mas ainda não foi anunciada oficialmente pelo clube.

Rumores apontavam para a possibilidade do espanhol Gonzalo García, grande revelação e artilheiro da Copa do Mundo de Clubes herdar o número já que hoje, está à frente do brasileiro na disputa por uma vaga no time titular de Xabi Alonso.

Confirmada a novidade, o Real Madrid voltará a ter um camisa 9 brasileiro 18 anos após a saída de Ronaldo Fenômeno do clube em 2007, quando Endrick tinha apenas um ano de idade.

Tendo inicialmente usado a camisa 11, Ronaldo marcou 104 gols em 177 jogos com a camisa do clube merengue.

Titular em apenas oito partidas em sua primeira temporada na Espanha, Endrick marcou 7 gols em 37 partidas, tendo atuado em 847 partidas (equivalente a 9,4 partidas).